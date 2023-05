Infortunio Leao, interviene Paulo Araujo: è “Dottor Miracoli”

Leao vuole esserci nel ritorno della semifinale di Champions contro l’Inter: l’esterno del Milan si affida a uno specialista.

L’assenza di Rafael Leao si è fatta sentire nel derby di Champions League perso contro l’Inter. Si tratta di un calciatore troppo importante per la squadra di Stefano Pioli, dovervi rinunciare significa depotenziare pesantemente il reparto offensivo. I numeri parlano chiaro (13 gol e 13 assist) e danno la giusta dimensione di quanto conti il portoghese.

L’ex di Sporting e Lille ha fatto il possibile per recuperare, però non è stato possibile. L’elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra non è guarita e sarebbe stato stupido rischiare. Purtroppo, non c’è certezza della sua presenza nella partita di ritorno. Prima c’è anche la trasferta di campionato a La Spezia, però l’obiettivo è quello di averlo nel rematch contro l’Inter martedì prossimo.

Leao da uno specialista per guarire dall’infortunio

Leao ci tiene a esserci nel derby e, secondo quanto rivelato da jn.pt, si metterà nelle mani di Paulo Araujo per cercare di recuperare. Si tratta di un esperto di medicina tradizionale cinese, che è a Milano da inizio settimana per aiutare il giocatore. Ha collaborato con il Porto nella passata stagione e in Portogallo c’è chi lo chiama “Dottor Miracoli” per la sua bravura.

Rafa vuole fare quanto possibile per essere a disposizione di Pioli in Champions League. Il Milan deve recuperare uno svantaggio di 0-2 e la sua presenza sarebbe importantissima per provare a compiere una rimonta difficilissima. Con le sue qualità può essere una spina nel fianco per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha faticato troppo a contenere le azioni offensive rossonere l’altra sera.

Al posto di Leao ha giocato Alexis Saelemaekers, che si è impegnato ma che non è riuscito a incidere. Era molto complicato non far rimpiangere uno come il portoghese. Speriamo che il recupero si concretizzi, non rimane che attendere i prossimi giorni per capire se potrà davvero succedere. Pioli, la dirigenza e i tifosi incrociano le dita