L’Aston Villa spiazza il Milan: 8 milioni per il sogno di Maldini

L’Aston Villa prova ad anticipare la concorrenza del Milan e strappare dalle grinfie dei rossoneri un talento che piace a Maldini da tempo.

Paolo Maldini è al lavoro già in queste settimane per costruire un Milan davvero importante. Una rosa più completa e competitiva di quella attuale, che ha avuto difficoltà a mantenere lo stesso ritmo tra campionato e coppe.

Per farlo vuole sicuramente continuare sul progetto giovani, andando a caccia tramite i talent-scout del club di calciatori giovani, forti e di personalità, senza spendere cifre assurde per ingaggiarli. Ma non mancheranno anche le cosiddette occasioni.

Maldini infatti continua ad osservare il mercato dei futuri svincolati. Coloro che a giugno lasceranno, ormai con ogni probabilità, le rispettive squadre per scadenza di contratto e senza possibilità di rinnovare in extremis.

Milan, super-offerta inglese per l’obiettivo Asensio

Tra le occasioni a parametro zero dell’estate, il Milan da tempo è attento alla situazione di Marcos Asensio. Esterno d’attacco e fantasista del Real Madrid, che nello schieramento di Carlo Ancelotti è da sempre considerato un’ottima alternativa per l’attacco. Ma non certo un titolare.

Per questo motivo Asensio sembra propenso a trovare un nuovo lido in cui esprimersi al 100% delle sue potenzialità. La priorità dello spagnolo classe ’96 è ancora oggi trovare un accordo col Real, a determinate condizioni economiche e tecniche. Ma il talentuoso calciatore sta ormai prendendo in considerazione altre proposte.

Il Milan come detto è presente sulle tracce di Asensio, ma secondo Marca l’offerta migliore arriverebbe dalla Premier League inglese. Infatti nelle ultime ore si è mosso l’Aston Villa, club attualmente ottavo in classifica ed in piena lotta per la zona europea. La squadra è allenata da Unai Emery e guidata sul mercato da Mateu Alemany, due spagnoli che vorrebbero un connazionale di prestigio in squadra come Asensio.

Addirittura il quotidiano iberico parla di un’offerta da 8 milioni netti a stagione per convincere Asensio a stabilirsi in Inghilterra. Maxi-proposta del club di Birmingham, che dunque spara alto per cercare di battere la concorrenza ed assicurarsi un parametro zero di lusso come il calciatore cresciuto nel Maiorca.

Oltre a Milan ed Aston Villa, nelle scorse settimane si è parlato e scritto anche di altri club di primo livello interessati al colpo Asensio. Come il Barcellona, che sarebbe intrigato dall’idea di strappare ai rivali del Real un calciatore di qualità. Ma anche l’Arsenal, allenato anche qui da uno spagnolo doc come Mikel Arteta.