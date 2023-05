“Maldini-Cardinale, rapporti complicati”: la rivelazione del giornalista

Arriva l’indiscrezione del noto giornalista sportivo che spaventa i tifosi del Milan. Non ci sarebbe feeling tra Maldini e RedBird.

Dall’agosto 2022 il Milan è finito nelle mani di RedBird Capital, un fondo di investimento statunitense che è già molto attivo nel mondo dello sport, avendo acquisito in passato le quote di un altro club calcistico, il Tolosa.

Finora i progetti tecnico-sportivi del Milan sembrano essere poco differenti rispetto a quelli sotto la gestione del fondo Elliott Management (ancora socio di minoranza), ma c’è chi crede che tra la attuale proprietà e Paolo Maldini non corra buon sangue.

In passato Maldini, assieme al suo braccio destro Ricky Massara, si disse dubbioso e polemico per il ritardo sul rinnovo contrattuale. Giunti entrambi poi in extremis, a pochi giorni dalla scadenza di giugno scorso. Ma le ruggini tra Maldini e la proprietà potrebbero non essere finite qui.

Pistocchi sicuro: “C’è un po’ di bufera all’interno del Milan”

A parlare di questa situazione particolare ed intricata c’ha pensato Maurizio Pistocchi, noto giornalista esperto di calcio e vecchio volto di Sportmediaset. Interpellato sul canale Twitch di TV Play, il cronista ha aumentato i dubbi sul feeling tra Maldini e Gerry Cardinale.

“C’è un po’ di bufera all’interno del Milan – ha ammesso Pistocchi – Anche i rapporti tra Maldini, Massara e i proprietari non sono al massimo. Pare che la proprietà non sia troppo contenta degli investimenti fatti in estate, basti pensare ai 35 milioni spesi solo per De Ketelaere“.

Alla base di queste ruggini vi sarebbero dunque le ultime decisioni di Maldini di puntare su calciatori giovani e costosi, senza che questi ultimi dessero però segnali di qualità e vitalità per la squadra. Gerry Cardinale, che aveva stanziato con Elliott un tesoretto sui 40 milioni di euro la scorsa estate, non pare soddisfatto delle scelte.

Pistocchi ha parlato di problemi anche a livello tecnico e tattico, come visto nella semifinale di andata di Champions League: “Il Milan l’ha approcciata con presunzione, pensando di poter giocare alto e aggressivo. Pioli ha scelto Kjaer, non velocissimo e in difficoltà. Poi ha perso subito Bennacer che è un giocatore troppo importante. Mi è sembrato di vedere un Milan impaurito, che non aveva la preparazione mentale per questa partita”.

Ma il passaggio alla finalissima è ancora un discorso in teoria aperto: “L’Inter avrebbe potuto chiuderla, poteva segnare 4 gol. Ma ora il ritorno ha ancora appeal, soprattutto se il Milan ritrova serenità e compattezza. E deve giocare Thiaw: è giovane, forte e veloce, non capisco come possa stare fuori”.