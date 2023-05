Milan, gioia Leao: il portoghese è pronto

Le ultime su Rafael Leao. L’attaccante continua ad essere il protagonista di questi giorni: tra campo e rinnovo, tutto ruota attorno al campione portoghese

Sono sempre i giorni di Rafael Leao. Tutto continua a girare attorno al fuoriclasse portoghese. I tifosi del Milan si sono aggrappati al talento classe 1999 per continuare a sognare la finale di Champions League.

Ora, dopo il 2 a 0 dell’andata, serve davvero un’impresa per eliminare l‘Inter. Senza Leao sarebbe impossibile pensare di potercela fare. Occorre chiaramente un Milan diverso, che sappia finalmente mettere in difficoltà gli uomini di Simone Inzaghi, ma molto dipenderà dalle giocate del portoghese. Non è certo un caso se nell’ultimo derby vinto, lo scorso 3 settembre, è stato Leao il vero grande trascinatore, con due magnifici gol e un assist.

Si attendono, dunque, novità in merito alle condizioni del portoghese, che contro lo Spezia non dovrebbe esserci. Difficile che Pioli decida di rischiarlo a tre giorni dal derby di ritorno, anche perché fino a ieri il giocatore non si è allenato in gruppo. Nella giornata di giovedì – come scritto su MilanLive.it – l’ex Lille ha svolto un lavoro differenziato sul campo.

Non è da escludere, che oggi torni in parte ad allenarsi con il resto della squadra, ma stavolta il tempo c’è per averlo al meglio martedì sera. Contro i liguri potrebbe toccare a Divock Origi, che sulla fascia ha dato qualche segnale di risveglio.

Arriva la firma

Ma Rafael Leao è protagonista delle pagine sportive che parlano di Milan, chiaramente anche per il suo rinnovo. Ormai è tutto pronto per quella che sarà una festa. Sì, perché il prolungamento del portoghese andrà festeggiato.

Il Milan è riuscito a blindare il suo giocatore migliorare, mettendo sul piatto davvero tanti soldi. Leao potrà guadagnare una cifra vicina ai 7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Niente accordi ponte, ma un contratto lungo fino al 30 giugno 2028, a testimoniare la grande volontà di Leao di sposare il progetto rossonero.

Un progetto che è pronto finalmente a fare lo step successivo. Sì perché il vento è cambiato e dopo gli addii di Calhanoglu, Donnarumma e Kessie, il Milan con la nuova proprietà è riuscita a dare un segnale importante. Il rinnovo di Leao sarà di fatto il primo grande successo di Gerry Cardinale, che è riuscito a blindare il suo gioiello più splendente.