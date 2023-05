ML – Le ultime sulle condizioni di Leao: allenamento a Milanello, i dettagli

Le ultime sulle condizioni di Rafael Leao in vista della sfida di campionato contro lo Spezia e del derby di Champions League contro l’Inter

Rafael Leao sta regalando gioie e dolori in quest’ultima settimana all’ambiente rossonero. Da un lato la felicità assoluta per l’ormai sicuro rinnovo di contratto. Il portoghese ha infatti raggiunto il totale accordo con il club per il prolungamento sino al 2028. Stipendio da 5 milioni di euro a stagione più bonus e una clausola rescissoria di 175 milioni. Dettagli definiti, con la firma che sarebbe già arrivata. Adesso si aspetta soltanto l’ufficialità. Da capire se questa arriverà già nel corso di questa settimana o la prossima, dopo la disputa dell’euroderby.

Entusiasmo alle stelle dunque, per il rinnovo del talento cristallino lusitano. E’ anche vero, però, che bisogna fare i conti con l’altra faccia della medaglia, e dunque con l’infortunio che sta tenendo fuori dai giochi Rafael Leao. L’esterno rossonero si è infortunato nei primi minuti del match contro la Lazio: elongazione al muscolo adduttore. Ha saltato, in maniera decisiva, l’euroderby d’andata di mercoledì sera, facendo rimpiangere completamente la sua presenza dato il risultato e la sconfitta finale.

Domani il Milan tornerà in campo ma nella Serie A, a sfidare lo Spezia in un match che deve essere utile a conquistare punti fondamentali in vista del finale infuocato di stagione. Ce la farà Rafa ad esserci e ad aiutare la squadra? Le ultime sulle sue condizioni le ha raccolte MilanLive.it.

Leao, allenamento a Milanello: le ultime

Come appreso dalla nostra redazione, anche oggi Rafael Leao ha lavorato a Milanello, ma svolgendo un allenamento personalizzato. Fattore che non fa ben sperare per la gara di domani pomeriggio alle ore 18.00. E’ praticamente certo che il portoghese salterà la partita, senza essere convocato dall’allenatore Stefano Pioli. Ma è chiaro che le cose debbano andare in questo modo, dato che dopo soli tre giorni si giocherà il cruciale ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, e stavolta Leao deve esserci per provare a ribaltare tutto.

Come appreso dalla nostra redazione, infatti, anche domani Leao sarà a Milanello ad allenarsi. Ha messo nel mirino l’euroderby, ci sono pochissimi dubbi. Domani, quasi sicuramente, Stefano Pioli attuerà un turn over massiccio per permettere a chi ha giocato mercoledì sera di recuperare energie importanti in vista della Champions League. Al posto di Leao potrebbe agire Ante Rebic o Divock Origi, che proprio da subentrato contro l‘Inter ha fatto vedere lampi importanti.