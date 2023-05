ML – Messias e Krunic infortunati: niente Spezia-Milan, le ultime

Pessime notizie in casa Milan. Altri due infortuni per Stefano Pioli dopo Leao e Bennacer. Anche loro saltano Spezia-Milan

Non il miglior periodo per il Milan di Stefano Pioli, sotto più aspetti. Da un lato la pesantissima sconfitta contro l’Inter nell’andata della semifinale di Champions League, con una prestazione al di sotto di ogni aspettativa. Dall’altro le pesanti assenza di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Come sappiamo, il Diavolo ha dovuto fare a meno del suo miglior giocatore per affrontare l’euroderby di mercoledì sera. Leao ha mancato l’appuntamento con la semifinale a causa di un’elongazione al muscolo adduttore. Assenza pesantissima, e che assai probabilmente ha influito sulla pessima prova della squadra.

Si spera che Leao recuperi quantomeno per il ritorno, contribuendo al tentativo di ribaltare tutto. Come accennato, però, il Milan è rimasto orfano di un’altra pedina fondamentale. Ismael Bennacer si è infortunato proprio nei minuti iniziali dell’andata della semifinale. Un problema serio al ginocchio, che lo costringerà all’intervento in artroscopia. L’operazione verrà quasi sicuramente effettuata nella giornata di domani.

Per l’algerino la stagione è praticamente finita, dato che per il recupero post-intervento saranno necessari dai due ai tre mesi di riabilitazione. Non il miglior momento per perdere un giocatore così importante, considerando anche il finale di stagione concitato con l’obiettivo quarto posto tutto da lottare. Ma non sono finiti i guai in casa Milan. Altri due infortuni oggi durante l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani pomeriggio contro lo Spezia. L’esterno e il centrocampista saranno indisponibili per Pioli. Tutti i dettagli di seguito.

Milan, altre due tegole: pessime notizie da Milanello

Non si placano i guai a Milanello. Altri due infortuni per Stefano Pioli in vista del match di domani pomeriggio contro lo Spezia. Si sono fermati nell’allenamento di oggi Junior Messias e Rade Krunic. L’esterno brasiliano ha avvertito un fastidio agli adduttori, mentre il centrocampista bosniaco una borsite al ginocchio.

Nessun rischio da prendere, dunque, in vista dell’euroderby di martedì sera. I due verranno risparmiati domani, sperando nella ripresa e nel recupero per la Champions League. Non c’è al momento certezza sui tempi di recupero, la cosa sicura è che domani Stefano Pioli si presenterà a La Spezia con una coperta sin troppo corta. Il mister attuerà un massiccio turn over per far rifiatare i titolari che hanno giocato l’euroderby, ma la situazione infortuni non fa di certo stare tranquilli.