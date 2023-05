Nuova maglia Milan 2023-2024, negli USA è già in vendita (FOTO)

Arrivano conferme ormai ufficiali per la nuova maglia da gara del Milan, stagione 2023-2024. Oltreoceano è già in vendita.

Nel mese di maggio solitamente le squadre di Serie A cominciano a svelare, tramite retroscena e scatti rubati, quelle che saranno le nuove maglie da gara per la stagione successiva.

Il Milan vestirà ancora divise creata da Puma, il colosso dell’abbigliamento sportivo tedesco. L’azienda da mesi sta lavorando su quello che sarà il design in vista dell’annata 2023-2024.

Già nelle scorse settimane sono fuoriuscite alcune prime rivelazioni, dettagli non ancora confermati né dal Milan né dalla Puma su quelle che saranno le maglie future. Ma dagli USA sono giunte conferme assolute ed ufficiali: pare che le nuove casacche da gioco siano già in vendita oltreoceano.

A New York in vendita la nuova maglia rossonera: design confermato

Il portale Calcioefinanza.it ha ottenuto l’immagine, direttamente proveniente da uno store sportivo di New York. Pare che per il mercato USA, il Milan e Puma abbiano già messo a disposizione le nuove divise 2023-2024.

In attesa della presentazione ufficiale del club, che di solito avviene prima della fine della stagione in corso, spunta l’immagine che conferma lo stile, il design ed i colori della prossima maglia che indosseranno Rafa Leao e compagni.

Confermati i rumors dei portali che avevano lanciato in anteprima l’idea del nuovo kit da gara. La prima maglia del Milan sarà di predominanza rosso fuoco, al contrario di quella attuale che invece ha uno sfondo palesemente sul nero. Spariranno per la prossima annata le classiche righe verticali, sostituite da strisce nere stilizzate a V, quasi a stile tridimensionale, che si estendono anche sulle maniche.

Un design accattivante e moderno che sicuramente segna un punto di rottura con la tradizione. Se di solito la maglia del Milan cambiava di anno in anno in base alla dimensione ed al numero delle righe verticali, ormai standard, nel 2023-2024 Puma lancerà questo stile più virtuale, quasi espressionista della maglia rossonera.

Dopo le immagini in arrivo dagli Stati Uniti, manca soltanto l’annuncio ufficiale di Milan e Puma sulla nuova prima maglia rossonera. Non è da escludere che tale lancio possa avvenire nella prima settimana di giugno, così che i calciatori di Stefano Pioli possano indossarla in tempo per Milan-Verona, ultima giornata di campionato.