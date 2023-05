Rivoluzione Milan: via un’intera squadra

Il Milan è pronto a cambiare volto in estate. Almeno dieci calciatori sono pronti a dire addio al Diavolo: ecco di chi si tratta

Non è ancora tempo di pensare al calciomercato, ma non manca molto all’estate, quando il Milan sarà chiamato a rafforzare una rosa, non ancora all’altezza delle grandi d’Europa e anche della stessa Inter.

Il Milan si è dimostrato debole nell’organico e incapace di sostituire i propri giocatori in maniera adeguata. Come più volte detto, la campagna acquisti estiva è stata un fallimento e Pioli non ha avuto, di fatto, alternative ai titolari. Da giugno ci si aspetta un mercato decisamente diverso, che possa finalmente rafforzare la rosa del tecnico di Parma.

Si partirà dalle cessioni, che non saranno certo poche. Non mancano, infatti, i calciatori che diranno sicuramente addio a Milano.

Gli elementi, che hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, sono Ciprian Tatarusanu, Antonio Mirante, Tiemoué Bakayoko e Zlatan Ibrahimovic. Sui primi tre non ci sono dubbi, la loro avventura al Milan è finita. Anche per lo svedese si va verso la separazione, ma la parola fine non è stata scritta, solo dopo il summit sapremo quale decisione le parti, di comune accordo, avranno preso.

Non c’è spazio al Milan, poi, nemmeno per Sergino Dest. L’esterno non ha mai convinto Pioli e il suo addio è sicuro: farà ritorno ritorno al Barcellona dopo un’esperienza davvero negativa.

Chi è arrivato in estate – a parte Thiaw – si prepara a fare le valigie: come sottolinea La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, ha qualche chance in più Vranckx, ma il Diavolo difficilmente verserà i 12 milioni di euro per il riscatto. Adli, invece, verrà ceduto, in prestito, per trovare continuità.