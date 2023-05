Thierry Henry e Maldini, che emozione in diretta: “Avevo paura di te” (VIDEO)

Siparietto tra due grandi campioni del passato, ovvero il francese Henry e lo storico capitano rossonero Paolo Maldini in diretta.

C’erano grandi aspettative ieri prima di Milan-Inter, soprattutto da parte dei tifosi rossoneri. Ma purtroppo la squadra di Stefano Pioli è uscita pesantemente sconfitta.

Per commentare l’andata delle semifinali di Champions League, l’emittente americana CBS ha invitato come al solito in studio un ex campione del calcio europeo come Thierry Henry. Storico attaccante francese che ha fatto la storia di Arsenal e Barcellona.

Solitamente Henry, accompagnato da due altri ex calciatori come Jamie Carragher (ex capitano del Liverpool) e Micah Richards (un passato con Manchester City e Fiorentina) commenta in maniera competente ed ironica i match della competizione europea. Ieri è stato però protagonista di un bel siparietto nel pre-partita del derby.

Siparietto tra Maldini e Henry: il ricordo delle sfide da calciatori

Ospite prima del match Milan-Inter da San Siro è stato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera e rappresentante del club vista la sua lunga e storica militanza da capitano del Milan.

Maldini è stato intervistato prima sul campo da Peter Schmaichel, altra leggenda del calcio europeo come portiere del Manchester United. Poi, dopo aver commentato le emozioni del derby e le speranze per la semifinale di Champions, ha avuto modo di dialogare a distanza con Thierry Henry, creando un divertente siparietto.

Innanzitutto Maldini in inglese dice ad Henry di sapere che sa parlare italiano, ma il francese risponde subito: “No, no per favore non farmi parlare in italiano perché quello che devo dirti è importante”. Il messaggio della bandiera dell’Arsenal è molto sentito.

“Abbiamo giocato uno contro l’altro nel 1998, quando realizzai che dovevo giocare contro di te sulla stessa corsia ero spaventato, avevo paura per quello che rappresenti, per il difensore che eri. Ho scoperto che l’essere umano era persino migliore del calciatore. Hai portato una mentalità vincente al Milan, sono contento di averti rivisto anche solo per dirti che mi hai fatto sempre paura“.

Con grande signorilità Maldini ha risposto: “Ti ringrazio molto, ma devo ammettere che ero preoccupato anche io sapendo di giocare sulla tua stessa fascia. Eravamo spaventati entrambi”.

Simpatico anche l’intervento di Carragher: “Ho avuto l’opportunità di sfidare Maldini in due finali di Champions League. Tu e Franco Baresi siete stati un modello come difensore. Ho anche ricevuto in dono la maglia di Paolo della finale del 2005. Non è che la rivuoi indietro?…”