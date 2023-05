Classifica Serie A dopo Spezia-Milan, addio quarto posto: l’unica soluzione per la Champions

La classifica di Serie A aggiornata dopo la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Si mette molto male per i rossoneri, con le speranze quarto posto ormai nulle

Il Milan cade ancora in campionato, e lo fa nel peggiore dei modi. Sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, una squadra in lotta per la salvezza che è riuscita a giocare la gara con la grinta giusta. Il gol di Wisniewski e quello di Esposito su punizione hanno chiuso i giochi nel secondo tempo. Milan ancora troppo debole, mentalmente e tatticamente. La sconfitta è meritata.

Adesso, si mette molto male per i rossoneri di Stefano Pioli in ottica quarto posto. Altri tre punti persi, altra occasione persa dopo il pareggio della Lazio e la sconfitta dell’Atalanta. Il quarto posto sembra adesso un’utopia. Sul campo, il Milan non può più rientrare tra le prime quattro. Cosa deve fare adesso la squadra? Chiaro, stare attenta alla Roma, distante tre punti ma che deve ancora disputare la 35esima giornata. Tenere lontani i giallorossi e difendere il quinto posto appare l’unica soluzione per salvare la stagione, sperando contemporaneamente nell’esclusione della Juventus dalle Coppe Europee. I bianconeri rischiano ancora la penalizzazione di nove punti.

Situazione surreale dopo lo Scudetto vinto lo scorso anno per il Milan. Inutile appellarsi alle assenze. Oggi il Diavolo giocava contro una squadra che aveva raccolto una vittoria nelle ultime sedici partite. La squadra ha fatto troppo poco, ancora e ancora. E inevitabilmente, la classifica ne risente pesantemente. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Spezia-Milan: