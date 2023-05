E’ scomparso Martinotti: amico di Berlusconi e tifoso del Milan

Ecco chi era Martinotti, l’amico di Berlusconi, spesso inquadrato in tribuna a San Siro, durante le partite del Milan

E’ scomparso all’età di 76 anni Umberto ‘Bebo’ Martinotti. Impossibile non ricordarsi di lui, presente allo stadio, in tribuna, di solito alle spalle di Berlusconi, con il suo inconfondibile look.

Bebo, infatti, si presentava sempre in maglia bianca e in maniche corte, qualsiasi fosse la temperatura, per assistere ai match del Milan.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia della morte, Martinotti era presente a San Siro anche mercoledì scorso per l’Euro-derby. Bebo – si legge – non è riuscito a superare il delicato intervento al cuore, al quale si è sottoposto nella giornata di ieri al Monzino. Martinotti, caro amico di Silvio Berlusconi, é stato manager di Publitalia