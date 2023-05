Juve costretta a venderlo: al Milan senza Champions

Il giocatore non rientra nei piani dei bianconeri e in passato è stato accostato al Milan. Ecco chi potrebbe vestire il rossonero la prossima estate

Senza Champions League sarà addio. Il calciatore, accostato in passato al Milan, potrebbe tornare presto in orbita rossonera.

Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, che rischia di dover salutare il Tottenham al termina della stagione. Nelle scorso ore il tecnico a interim Ryan Mason ha lasciato più di un dubbio: “Non sono sicuro che rimarrà, ad essere perfettamente onesto. La sensazione generale è che Deki sia un giocatore del Tottenham, vedremo a fine stagione“.

Lo svedese arrivato a Londra in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni è davvero in bilico. Senza la qualificazione in Champions League, infatti, gli Spurs non sono tenuti a versare i 35 milioni di euro pattuiti, nelle casse della Juventus.

Il Tottenham è al sesto posto, a sei punti dal Manchester United, quarto. Ma i Red Devils hanno una partita in meno. Oggi si gioca la 36esima giornata ed è evidente che le speranze siano davvero poche. Nessun obbligo dunque e senza la componente italiana, con gli addii di Conte e Paratici, è complicato immaginare una permanenza a Londra di Kulusevski. Ecco perché la Juventus in estate rischia concretamente di ritrovarsi con un nuovo caso da gestire.

Lo svedese con i bianconeri ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Una cessione appare, dunque, obbligatoria. Ma a che cifra? Sembra impossibile poter incassare 35 milioni di euro, ad un anno dalla conclusione del contratto.

Occasione Milan

Kulusevski può così diventare una nuova occasione per il Milan. I rossoneri, d’altronde, hanno sempre avuto una ‘passione’ nei talenti da rilanciare e lo svedese può certamente essere uno di questi.

L’ex Atalanta e Parma, poi, gioca proprio in uno dei ruoli che il Diavolo in estate vorrebbe rafforzare. Una cessione di Junior Messias potrebbe favorire l’acquisto di un nuovo esterno di destra. Kulusevski, che lo scorso 25 aprile ha compiuto 23 anni, oggi non è in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara, ma se il costo dovesse essere sui 20 milioni di euro (non è da escludere visto il contratto in scadenza nel 2024), la dirigenza del Milan potrebbe tornare a pensarci.