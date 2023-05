Kjaer: “Dobbiamo subito resettare perché martedì c’è un’altra guerra”

Il difensore ha commentato la sconfitta contro lo Spezia ai microfoni di Dazn e ha tolto ogni alibi alla squadra, ma ora la testa è all’Inter

Il Milan perde in casa dello Spezia e rischia di compromettere la corsa ai primi quattro posto in campionato. Con questa sconfitta infatti il Diavolo fallisce il momentaneo aggancio al quarto posto e stasera l’Inter può allungare.

Al Picco è un ko che pesa perché ora la classifica è molto negativa e i rossoneri sono rimasti fermi al quinto posto a quota a 61 punti. Nel primo tempo la squadra di Stefano Pioli inizia bene e sfiora il vantaggio con il palo di Tonali, ma poi gli avversari hanno preso coraggio e hanno messo in grande difficoltà il Milan. Le reti di Wisniewski e Esposito affondano il Diavolo.

A commentare questa brutta sconfitta è arrivato ai microfoni di Dazn Simon Kjaer, che ha subito tolto ogni alibi: “Non è stato sufficiente oggi e dobbiamo migliorare. Nel primo tempo ci sono stati momenti buoni da parte nostra e da parte loro, ma noi siamo il Milan e dobbiamo essere più dominanti. L’hanno decisa gli episodi ma noi dovevamo chiudere la partita prima con la nostra qualità”.

Il difensore danese ha poi spiegato che la Champions non deve influire su queste partite: “La partita dell’altro giorno e quella di oggi erano differenti e la mentalità deve essere uguale. Oggi era fondamentale ma dobbiamo cancellare questa serata perché martedì c’è un’altra guerra. Abbiamo avuto tante difficoltà in queste partite ed è difficile spiegare perché. Non sono io che devo stare a fare un’analisi”. A questo punto la gara di martedì con l’Inter diventa fondamentale per la stagione del Milan.