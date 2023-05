Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, sfida valevole per la 35esima giornata di Serie A, in programma al Picco alle ore 18

Tutto pronto per Spezia-Milan, match della 35esima giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo fa vista allo Spezia al Picco per una match cruciale nella corsa ai primi quattro posti. I rossoneri devono provare ad approfittare del passo falso di ieri della Lazio.

La squadra di Sarri non è andata oltre il pari con il Lecce e ora il Milan, dopo che ha battuto i biancocelesti la scorsa settimana, ha l’occasione per avvicinarsi ulteriormente. La squadra di Stefano Pioli al momento occupa il quinto posto con 61 punti, ma non è ancora finita perché le partite per recuperare il gap ci sono, a patto ovviamente che siano sfruttate al meglio. Questa ovviamente diventa fondamentale da questo punto di vista.

Non sarà ovviamente una passeggiata perché lo Spezia è nel pieno della lotta salvezza e deve assolutamente muovere la classifica, dal momento che, se finisse oggi il campionato, retrocederebbe in Serie B. La squadra di Leonardo Semplici è in piena crisi e non vince da ben otto partite. L’ultimo successo risale a oltre due mesi fa, proprio contro una milanese, con il 2-1 all’Inter.

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

Mister Pioli deve chiaramente gestire le fatiche in vista della semifinale di ritorno di Champions contro l’Inter e nella linea difensiva fa riposare Davide Calabria, inserendo Pierre Kalulu sulla fascia destra. In mediana torna titolare Tommaso Pobega, mentre nel reparto offensivo fiducia ad Ante Rebic e a Divock Origi. Nello Spezia è squalificato Agudelo e sono indisponibili Simone Bastoni e l’ex Daniel Maldini, ma Semplici ha quantomeno recuperato Mbala Nzola, che parte titolare.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolau; Esposito, Ekdal, Bourabia; Gyasi, Nzola, Reca. All.: Semplici. A disp: Marchetti, Zoet, Ferrer, Caldara, Cipot, Kovalenko, Zurkowski, Krollis, Shomurodov, Verde.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Origi; Rebic. All.: Pioli. A disp: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Saelemaekers, Vranckx, Messias, De Ketelaere, Giroud.