Maignan, clamorosa rivelazione: “Lo hanno sbattuto fuori”

Il duro attacco dell’ex stella del PSG, che se la prende con chi non ha creduto realmente sulle qualità in porta di Mike Maignan.

È forse l’acquisto migliore, per qualità, prezzo e tempismo, effettuato dal Milan negli ultimi anni. Mike Maignan è stato un vero e proprio colpaccio, effettuato dalla dirigenza prima dell’estate 2021.

Il portiere francese è stato scelto e chiamato per far dimenticare Gianluigi Donnarumma, altro numero uno di assoluta qualità che due anni fa decise di non rinnovare con il Milan, firmando a costo zero per il PSG e guadagnandosi un ingaggio faraonico.

Proprio da Parigi iniziò la carriera di Maignan, che però non fu mai chiamato ad approdare in prima squadra realmente. Il classe ’95 fu ceduto senza troppe remore al Lille, dove è divenuto in poco tempo titolarissimo. Ha vinto da protagonista un clamoroso campionato nel 2020-2021, prima dell’approdo al Milan.

Bernard Lama punge il PSG ed esalta Maignan

La strategia del PSG, di liberarsi di un talento naturale come Maignan in giovane età, è da considerarsi fallimentare. Visto che oggi il numero 16 del Milan è uno dei migliori portieri in circolazione, sicuramente il più brillante della Serie A italiana.

A condannare tale strategia c’ha pensato una ex stella del PSG, ovvero il portiere Bernard Lama. L’ex estremo difensore francese ha giocato per i parigini dal 1992 al 1997, vincendo diversi trofei e laureandosi campione del mondo nel ’98.

Lama non le ha mandate a dire: “Il PSG ha sbattuto fuori Maignan nel 2015 senza aspettarlo. La strategia è completamente sbagliata, dovevano fare come il Bayern con Nubel, che ha ceduto in prestito il giovane portiere per poi riprenderlo più forte. Non capisco che idee abbiano a Parigi, al Milan ha fatto subito benissimo. Trovatemi oggi un portiere migliore di Maignan”.

In effetti in questi anni il PSG ha speso molti soldi ed ingaggi ultra-milionari per portieri come Donnarumma, Navas, Sergio Rico o Trapp, quando aveva in casa un elemento di grande prospettiva come Maignan, cresciuto nel proprio vivaio e parigino doc.

Buon per il Milan, che grazie all’intuizione di Paolo Maldini e Ricky Massara ha convinto nel maggio 2021 il Lille a cedere il portiere francese per circa 13 milioni di euro più bonus. Un colpo vero e proprio, visto che nel giro di meno di due stagioni Maignan si è laureato campione d’Italia e ha conquistato l’accesso alle semifinali Champions.