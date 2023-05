Milan, attento: è pazzo di Maignan, lo vuole ad ogni costo

Mike Maignan è finito prepotentemente nei radar di un grande allenatore di Premier League. Il Milan deve stare attento alla potenza del club in questione

Mike Maignan rappresenta una garanzia assoluta per il Milan di Stefano Pioli. Un portiere, oggi definito tra i più forti al mondo, capace di trasmettere una tranquillità stupefacente a tutta la squadra. Le sue caratteristiche sono uniche, e Paolo Maldini e Frederic Massara non possono che essere fieri dell’affarone portato a termine due stagioni fa. Geoffrey Moncada ha grandissimi meriti nell’arrivo di Magic Mike a Milanello, ma nessuno, probabilmente, si aspettava un impatto così devastante nello spogliatoio rossonero.

Insomma, per tutti quelli che pensavano che si sarebbe sentita l’assenza di Gianluigi Donnarumma: così non è stato, anzi. Avere Mike Maignan in squadra è oggi motivo di vanto e orgoglio per il club e per l’intera tifoseria. Fortissimo tra i pali, fortissimo fuori, eccelso nella costruzione dal basso coi piedi. Quando è stato infortunato per un lungo periodo di cinque mesi, il Milan ha sofferto terribilmente. Si è notata in maniera netta la differenza, così come quando è tornato a difendere i pali della porta rossonera.

Essendo un fiore all’occhiello della rosa milanista, però, Mike è finito sotto riflettori di tutta Europa. Sono diversi i top club che lo bramano. Uno in particolare sta pensando seriamente di scipparlo al Milan. Paolo Maldini dovrà stare molto attento.

Maignan, il Manchester lo cerca: assalto in estate?

Come riporta l’Express inglese, il Manchester United è alla disperata ricerca di un nuovo estremo difensore di lusso, capace di accompagnare David De Gea alla porta d’uscita tra qualche anno. Erik Ten Hag ha un grande sogno, che porta appunto il nome di Mike Maignan. Il tecnico ex Ajax è rimasto stregato dalle prestazioni e dalle caratteristiche del portierone del Milan, così tanto da volerlo con sé già a partire dalla prossima estate. Ma il Manchester United, come ben sottolinea l’Express, sa bene che sarà praticamente impossibile strappare il portiere francese ai rossoneri tra qualche mese.

Per questo, Maignan è destinato a rimanere soltanto un sogno per Erik Ten Hag, almeno attualmente. I Red Devils stanno infatti monitorando altri profili interessanti quali David Raya del Brentford, Diogo Costa del Porto e il portiere del Feyenoord, numero due dell’Olanda Justin Bijlow. Quanto a De Gea, il suo contratto è in scadenza a giugno, ma il Manchester è pronto al rinnovo per altri tre anni, a patto che l’accordo sia al ribasso. Nessun adeguamento dell’ingaggio dunque, al contrario ci sarà un abbassamento nelle 375 mila sterline che il portiere spagnolo guadagna a settimana attualmente.

In sostanza, lo United è in cerca di un portiere che possa fare staffetta con De Gea, per poi ereditarne definitivamente il posto da titolare. Non sarà Mike Maignan!