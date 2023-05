Milan, beffa al Napoli: offerta più ricca per il colpo a zero

Il Milan è in corsa per l’ingaggio a parametro zero di un centrocampista offensivo asiatico: sarebbe un buon colpo per mister Pioli.

Nella lista dei giocatori tesserabili a parametro zero ci sono nomi davvero interessanti. Alcuni sono difficili da prendere per il Milan, altri sono decisamente più alla portata. Molto dipende dalle richieste in termini di stipendio e di commissioni.

Tra i profili che sono abbordabili c’è certamente Daichi Kamada, giapponese classe 1996 che milita nell’Eintracht Francoforte. Il suo attuale club ha provato a rinnovargli il contratto in scadenza, ma senza successo. È richiesto da società importanti e vuole mettersi alla prova con un’altra maglia, dopo le tante stagioni trascorse con la squadra oggi allenata da Oliver Glasner.

Calciomercato Milan, Kamada nuovo rinforzo per Pioli?

Kamada è un giocatore duttile tatticamente, può agire sia da centrocampista sia da trequartista. Nel Milan di Pioli potrebbe essere schierato come raccordo tra la mediana e l’attacco, ruolo dove abbiamo visto spesso impiegato Brahim Diaz e nell’ultimo periodo Ismael Bennacer. Ha ottime qualità tecniche, ma è anche uno che sa sacrificarsi per la squadra e dare equilibrio.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la trattativa che il Napoli aveva avviato con Kamada è stata stoppata dall’irruzione del Milan. Il club rossonero ha messo sul tavolo un’offerta più ricca di quella partenopea e ora sembra in vantaggio nella corsa al nazionale giapponese. Non si può ancora dire che il suo futuro sarà a Milano, però sembra che Paolo Maldini e Frederic Massara vogliano condurre in porto questa operazione a parametro zero.

Kamada in questa stagione ha messo assieme 14 gol e 5 assist in 43 presenze, numeri interessanti. A Pioli farebbe molto comodo un centrocampista offensivo con le sue caratteristiche. I contatti sono in corso e non bisogna escludere che il nazionale giapponese possa essere uno dei colpi del prossimo calciomercato estivo rossonero.

Attenzione, anche ad altre società. Oltre al Napoli, da tempo si parla anche di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. C’è stato anche un momento nel quale sembrava praticamente fatto l’accordo per il trasferimento nel BVB, però poi sono arrivate smentite. I contatti ci sono, ma Kamada non ha ancora firmato per nessun club in questo momento. Il mese di maggio sarà decisivo per definire il suo futuro. Ovviamente, il Milan è meglio qualificarsi alla prossima Champions League per attrarre calciatori.