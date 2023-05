Milan, tournee estiva negli USA: il calendario delle amichevoli di lusso

Il Milan in estate sarà impegnato negli Stati Uniti per una serie di amichevoli di prestigio: è stato ufficializzato il programma.

La stagione deve ancora finora e il Milan spera di raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. È troppo importante, sia sportivamente sia economicamente. I soldi dei premi UEFA sono vitali per il bilancio.

Non potendo contare su uno stadio di proprietà e su incassi da diritti TV stile Premier League-Liga, il club rossonero deve cercare di arrivare almeno quarto nella classifica della Serie A. Ha perso tanti punti in partite abbordabili, però è ancora pienamente in corsa per farcela. Oggi c’è una fondamentale partita contro lo Spezia e non bisogna fallire: 3 punti sono obbligatori.

Milan al Soccer Champions Tour 2023: il programma completo

A proposito di bilancio, da tanti anni le principali squadre europee disputano tournée negli Stati Uniti o in Asia. Anche se tutti quei viaggi non sono l’ideale per la preparazione fisica estiva, sono comunque importanti a livello commerciale ed economico. Le società incassano un buon gruzzoletto di soldi.



Nella prossima estate il Milan sarà presente al Soccer Champions Tour negli USA. È stato comunicato ufficialmente che i rossoneri affronteranno tre amichevoli di lusso:

domenica 23 luglio, Milan-Real Madrid al Rose Bowl Stadium di Pasadena;

al Rose Bowl Stadium di Pasadena; giovedì 27 luglio, Juventus-Milan al Dignity Health Sports Park di Carson;

al Dignity Health Sports Park di Carson; martedì 1° agosto, Milan-Barcellona all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Le avversarie saranno le due big spagnole e la Juventus, quindi saranno impegni che metteranno a dura prova la squadra. Sarà interessante vedere se il Diavolo si presenterà negli Stati Uniti con qualche volto nuovo e quali saranno i rinforzi del prossimo calciomercato estivo. I tifosi sperano in una campagna acquisti migliore dell’ultima.

Per quanto concerne il Soccer Champions Tour, organizzato in collaborazione con AEG (principale società mondiale di sport e intrattenimento dal vivo), questo è il resto del calendario delle partite: