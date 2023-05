Pioli: “Serviva continuità e ritmo. Inter? Dobbiamo pensare di poterla vincere”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Spezia-Milan, gara che i rossoneri hanno perso per 2-0. Il mister si è detto assolutamente deluso dal risultato

Altra caduta dei rossoneri in campionato. La sconfitta per 2-0 contro la Spezia arriva in maniera inaspettata, ma conferma il periodo negativo nell’umore e nella forma dei giocatori del Milan. La disfatta complica nettamente la situazione in classifica del Diavolo, al quale rimangono poche possibilità di rientrare tra le prime quattro posizioni. Inutile dire che la testa dei rossoneri è proiettata al ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, una gara in cui si dovrà tentare in tutti i modi di ribaltare il risultato. Ma oggi c’era l’obbligo di fare meglio.

Stefano Pioli ha affrontato questi temi dopo la partita, ai microfoni di DAZN. Grande delusione e rammarico nelle parole del mister. Eccole di seguito:

Sconfitta: “E’ mancata continuità durante la gara. Serviva più ritmo e velocità. E’ stata una gara equilibrata. Dopo il gol ci siamo disuniti, smettendo di essere pericoloso. Prestazione insufficiente e non all’altezza delle nostre possibilità”.

Champions league: “Chiaramente martedì giochiamo una partita per cui possiamo entrare nella storia. Il risultato dell’andata ci fa partire sfavoriti. Non possiamo pensare di vincere facile con l’Inter. Possiamo solo sperare e credere di giocare con le nostre qualità, che ci hanno fatto giocare grandi partite”.

Scorie da mercoledì scorso: “E’ normale che la Champions ce l’abbiamo in testa, ed è normale che siamo rimasti delusi dal risultato dell’andata. Ma quella di oggi era una partita altrettanto importante. Questa gara ci complica enormemente il cammino della stagione in campionato. Adesso sono rimaste davvero poche le possibilità per il quarto posto. Dobbiamo pensare di poter battere l’Inter martedì”.

Le scuse ai tifosi a fine gara: “I tifosi ci hanno spronato e stimolato per dare tutto il massimo. Era doveroso andare sotto la curva”.

Testa a martedì: “Prima dell’andata abbiamo giocato una delle migliori partite contro la Lazio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di quella partita, in cui abbiamo avuto delle occasioni. 95 minuti sono lunghi e dobbiamo crederci.

Influente l’infortunio di Leao:“Il rimpianto di non aver avuto Leao c’è stato è chiaro. Non avere i migliori giocatori a disposizione ti toglie qualcosa. Ma dobbiamo evitare di giocare altre partite sottotono”.

Tempi di recupero degli infortunati: “Oggi sono rimasti a casa i giocatori indisponibili. Stiamo facendo di tutto per recuperarli per martedì. Anche i cambi che ho fatto andavano in quella direzione”.