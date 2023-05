Pioli: “Siamo molto motivati. Il rinnovo di Leao non condizionerà la squadra”

Le parole di Stefano Pioli nel pre-partita di Spezia-Milan. Il mister si è detto fiducioso in vista di questo rush finale di stagione

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Spezia-Milan, gara valida per la 35esima giornata di Serie A e importantissimo per i rossoneri in ottica quarto posto. Ormai, ogni gara è decisiva e quella di oggi deve servire al Diavolo a conquistare punti fondamentali per rimanere ancorato alle prima quattro posizioni della classifica. Non è comunque un buon periodo per il Milan, dati i tanti infortuni e la recente sconfitta in Champions League contro l’Inter.

Di questo e altro ha parlato Stefano Pioli prima del fischio d’inizio di Spezia-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Origi presenza importante: “Giocherà a sinistra con Rebic punta centrale. Le assenze ci sono ma la squadra è preparata e motivata per questo importante finale di stagione”.

Stimoli ai giocatori: “Non serve stimolare, questo è il momento clou della stagione. Siamo molto motivati già per quello che stiamo facendo e per gli impegni che dobbiamo affrontare”.

Rinnovo di Leao utile alla squadra: “Rafa è sereno e determinato e spero possa tornare presto dall’infortunio. Del rinnovo se ne parla da tempo, e non è questo che cambierà l’umore o e motivazioni della squadra”.