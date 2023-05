Spezia-Milan, colloquio coi tifosi a fine partita: applausi e incitamenti

I sostenitori rossoneri al termine chiamano la squadra per applaudirla e caricarla in vista dell’Euroderby di martedì prossimo

Il Milan perde un treno importante per i primi quattro posti perdendo per 2-0 al Picco contro lo Spezia. I rossoneri non riescono ad avere la meglio della squadra di Leonardo Semplici, motivatissima per la lotta salvezza.

Quello di oggi è un passo falso che pesa molto per il Diavolo perché è fallita l’opportunità di avvicinare il quarto posto e adesso le cose in campionato si complicano maledettamente. Stasera infatti l’Inter ospita il Sassuolo a San Siro e può allungare. La squadra di Stefano Pioli fatica senza alcuni dei suoi uomini chiave e non arrivano neanche oggi le risposte dalle alternative.

Lo Spezia combatte e trova prima il vantaggio con Wisniewski e poi il raddoppio con un magistrale calcio di punizione di Esposito. Un ko pesante che testimonia il momento complicate della squadra rossonera, che non arriva bene alla sfida di ritorno nell’Euroderby di martedì con l’Inter. A questo punto il match contro i nerazzurri diventa fondamentale per la stagione del Milan, che se vuole tornare in Champions e incassare i 50 milioni previsti, deve provare a farlo vincendo la competizione stessa.

I tifosi non hanno però mai mollato la squadra continuando a incitare i ragazzi per tutti i novanta minuti. Infine, al termine della partita la squadra è andata vicino al settore ospiti a colloquio con i tifosi e ci sono stati applausi e incitamenti. La Curva Sud ha ritenuto doveroso caricare la squadra in vista della partita di martedì, che sarà difficile ma non impossibile.