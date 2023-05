Spezia-Milan in diretta, risultato in tempo reale: termina il primo tempo

La cronaca di Spezia-Milan: risultato in diretta e formazioni ufficiali della partita valida per la 35esima giornata di Serie A. Segui con noi la diretta testuale

Il Milan scenderà in campo alle ore 18.00 ospite dello Spezia allo Stadio Picco. Una gara che i rossoneri non possono sbagliare per conquistare punti importanti per la lotta al quarto posto. Sarà essenziale conquistare i tre punti, non sottovalutando però l’avversario.

Segui con MilanLive.it la diretta testuale della partita: tutte le azioni salienti minuto per minuto.

La cronaca del primo tempo di Spezia-Milan

45′ – Finisce sullo 0-0 il primo tempo di Spezia-Milan. Squadre negli spogliatoi.

37′ – Gran tiro di Tommaso Pobega dalla distanza. Peccato che la traiettoria è troppo centrale. Qualche ma non troppe difficoltà per Dragowski.

24′ – Doppia chance per i rossoneri. Prima il tiro di Rebic schermato dalla difesa avversaria. Rimpallo e sfera a Theo Hernandez che lascia partire un bolide dalla lunga distanza. Ci mette la mano Dragowski!

20′ – Grande occasione Milan. Tiro da fuori area di Saelemaekers dopo un rimpallo. Kjaer non la intercetta per spingerla in porta. Un vero peccato!

17′ – Ci prova Nzola per lo Spezia. Tiro di prima dopo il passaggio-cross in aria. La sua palla termina di molto a lato della porta di Maignan.

07′ – Clamorosa prima occasione per il Milan! Gran tiro di Tonali dopo una strepitosa cavalcata. La palla impatta forte sul palo.

1′ – E’ iniziata Spezia-Milan!

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan

Formazione Spezia (4-3-3): Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, Żurkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. All.: Pioli.

Emergenza infortuni in casa Milan, con Stefano Pioli obbligato ad adottare un turn over più contenuto. Sono soltanto quattro i cambi rispetto alla gara di Champions League di mercoledì sera. Kalulu al posto di Calabria, Pobega al posto di Krunic, Origi per Messias e Rebic per Giroud. Indisponibili per infortunio, appunto, Krunic, Messias, Leao e Ibrahimovic. Assente anche Malick Thiaw per squalifica. La coperta è corta oggi per Pioli, ma la sua squadra è comunque obbligata alla vittoria, e ad approfittare degli scivoloni di Lazio e Atalanta.