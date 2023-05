Inter-Milan, designato l’arbitro Turpin: precedenti non esaltanti per le milanesi

Sarà Turpin l’arbitro di Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions: i precedenti non sono esaltanti.

Il Milan martedì sera proverà a fare l’impresa di ribaltare lo 0-2 preso all’andata contro l’Inter. Sarà molto difficile e le recenti prestazioni non autorizzano all’ottimismo, però la squadra di Stefano Pioli deve crederci e dare tutto a San Siro.

La UEFA ha ufficializzato chi sarà l’arbitro della partita, ovvero Clement Turpin, 40enne francese nato a Oullins. Ha diretto già 42 partite di Champions, 27 di Europa League, 2 di Mondiale per Club, 2 all’Europeo 2020, 3 al Mondiale 2022, 262 nella Ligue 1 e altre ancora. Sicuramente ha esperienza internazionale per arbitrare una sfida come l’euroderby. In sala VAR ci saranno Jerome Brisard e Benoit Millot. Nicolas Danos e Benhamin Pages i guardalinee, mentre Stephanie Frappart sarà il IV ufficiale.

Arbitro Clement Turpin: i precedenti con Inter e Milan

L’Inter è la squadra italiana che ha avuto più volte Turpin come arbitro. È successo 4 volte e i precedenti recitano: 1 vittoria e 3 sconfitte. Il successo risale alla partita casalinga contro il Tottenham vinta 2-1 nella fase a gironi della Champions League 2018/2019. Il precedente recente è Inter-Bayern Monaco 0-2 del 7 settembre 2022.

Il Milan ha 3 precedenti con il fischietto francese: 2 pareggio e 1 sconfitta. La prima direzione di Turpin contro i rossoneri ha riguardato lo 0-2 a San Siro contro l’Arsenal negli Ottavi di Europa League 2917/2018. Poi nella scorsa Champions ha arbitrato Milan-Porto 1-1 e in questa edizione Tottenham-Milan 0-0.

Pioli e i suoi giocatori si lamentarono molto nella scorsa stagione per la direzione arbitrale, visto che il gol del Porto nacque da un fallo di Grujic su Bennacer. Dormì anche Letexier in sala VAR, che poteva intervenire e non lo fece. Non fu una grande prestazione di Turpin. Speriamo che nel derby di martedì le cose vadano meglio.