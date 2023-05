Milan, la carica dei tifosi a Milanello: cori e applausi alla squadra (VIDEO)

I tifosi rossoneri sono accorsi in masso al centro sportivo del club per dare il sostegno alla squadra in vista del ritorno contro l’Inter

Il Milan è in un momento abbastanza difficile dopo le sconfitte nell’andata dell’Euroderby con l’Inter e in campionato contro lo Spezia, ma di certo la tifoseria non ha abbandonato la squadra, e oggi è arrivata l’ennesima testimonianza.

Più di 500 tifosi sono hanno infatti raggiunto Milanello oggi per sostenere gli uomini di Stefano Pioli in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro i nerazzurri. All’andata il Diavolo ha per so 0-2 e la rimonta è considerata un’impresa molto complicata, ma non impossibile. I tifosi ci credono e sono dunque accorsi in massa per dare la carica con bandiere e cori, incitando la squadra rossonera a non mollare.

Il Milan ha molto apprezzato il gesto e tutta la squadra con l’allenatore, e anche i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara, sono usciti per raccogliere gli applausi e gli incitamenti, con l’obiettivo di raccogliere l’entusiasmo dei sostenitori e di rimettere tutto in campo martedì sera a San Siro, per una partita che a questo punto diventa fondamentale per la stagione del Milan.

I tifosi credono la rimonta martedì

Tutti uniti intorno al grido “Noi vogliamo questa vittoria”, perché c’è speranza di rimontare e si sogna ancora la finale di Istanbul, nonostante non sarà chiaramente facile. Rimontare due gol a questa Inter è davvero complicato perché la formazione allenata da Simone Inzaghi è in forma smagliante e ha ritrovato la condizione migliore dei propri top. Il Milan invece ha dei problemi di formazione e sarà priva di Bennacer, sperando però di ritrovare Leao.