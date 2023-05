Milan, nuova partnership: l’iniziativa per assicurarsi le maglie indossate dai calciatori

Il club rossonero annuncia la nuova collaborazione per la vendita delle maglie da gioco indossate dai protagonisti del Diavolo

Continua il gran lavoro di marketing del club rossonero, sempre molto attivo sul fronte delle partnership per coinvolgere anche i tifosi e dar loro l’opportunità di acquistare prodotti a condizioni favorevoli.

Attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito l’AC Milan ha reso nota la nuova collaborazione lanciata con la piattaforma globale di fan engagement MatchWornShirt, allo scopo di offrire a tutti i tifosi la straordinaria opportunità di poter ottenere le maglie indossate dai calciatori rossoneri nel corso delle loro partite. La nuova collaborazione con i tifosi offrirà a tutti i tifosi del Diavolo la possibilità di fare offerte per assicurarsele.

Parliamo delle maglie di tutte le competizioni in cui gioca il Milan, maglie che saranno raccolte alla fine del primo tempo di ogni partita e che verranno messe all’asta non lavate per garantire il permanere degli elementi di gioco che le rendono dunque pezzi unici e memorabili. E’ stato stabilito che una parte del ricavato della vendita delle maglie indossate durante il match andrà a Fondazione Milan, l’organizzazione no profit del Club, che ha recentemente festeggiato il 20esimo anniversario.

Già disponibili le maglie dei match contro Roma e Lazio

La Fondazione in questi due decenni ha dato il proprio contributo per promuovere l’accessibilità allo sport per tutti, ma anche per fornire un supporto educativo, sanitario e sociale, rispondendo alle esigenze di tutti i giorni della comunità.

Il Chief Revenue Officer del Milan, Casper Stylsvig, ha dichiarato in merito: “Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con MatchWornShirt. Questa nuova licensing partnership ci consente di coinvolgere e connetterci con la nostra fanbase in tutto il mondo in un modo unico ed emozionante, offrendo loro l’opportunità di possedere un pezzo di storia della loro amata squadra”.

Un commento positivo anche dall’altra parte, con l’Head of Business Development di MatchWornShirtm, James Flude, che ha affermato: “AC Milan è uno dei club più iconici del calcio mondiale e le loro maglie sono sinonimo del successo che ha contraddistinto la loro ricca storia nazionale ed europea. Siamo felici di portare queste maglie ai tifosi in Italia e in tutto il mondo”.

Le aste per le maglie indossate durante la partita inizieranno più o meno all’inizio della gara, dando la possibilità ai tifosi di seguire l’azione mentre fanno l’offerta sulla maglia del loro giocatore preferito. Già adesso i tifosi possono mettere le mani sulle maglie che i calciatori hanno indossato contro Roma e Lazio andando sul sito acmilan.matchwornshirt.com.