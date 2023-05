Pioli is on fire, Bob Sinclar svela: “Non sapevo chi fosse” (VIDEO)

Il famosissimo dj Bob Sinclar torna a parlare del coro ‘Pioli is on fire’ che si è sentito molto spesso cantare durante le sue serate alla consolle.

Da qualche anno a questa parte i tifosi del Milan hanno scelto di dedicare un coro molto speciale al loro allenatore, Stefano Pioli, artefice numero uno dello Scudetto 2021-2022.

Ormai tutti conoscono il celebre ‘Pioli is on fire‘, ovvero il grido dei tifosi rossoneri sulle note di Freed from desire, storico brano eurodance interpretato dalla cantante italiana Gala negli anni ’90.

Uno dei siparietti più divertenti con questo coro tutto rossonero ha visto protagonista uno dei dj più famosi al mondo. Il francese Bob Sinclar, che molto spesso si ritrova a lanciare dalla sua consolle il noto brano anni ’90. Ma spesso gli è capitato di sentirsi rispondere ‘Pioli is on fire’ durante i concerti, con grande sorpresa di quest’ultimo.

Bob Sinclar ed il retroscena sul coro dedicato a Pioli

Un vero e proprio meme sui social e sul web. Ciò è diventata la reazione stupita di Bob Sinclar al grido di Pioli is on fire da parte dei tifosi ed appassionati del Milan. Visto che il noto dj evidentemente non conosceva la questione calcistica ed il relativo coro.

Sinclar stesso è stato di recente ospite al podcast Passa al BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Tra le tante chiacchiere legate al mondo della musica dance ed elettronica, il dj francese ha anche svelato la ‘nascita’ del meme e la sua reazione per Pioli is on fire.

“Tutto è iniziato l’anno scorso, in una serata a Villa Barbieri a Padova. Rimasi sorpreso perché non sapevo nulla di Pioli, non non sapevo neanche chi fosse – ha ammesso candidamente Sinclar che evidentemente non segue il calcio italiano – Metto sempre il mio remix di Gala e mi aspetto che al ritornello tutti cantino Freed from desire. Invece tutti urlarono Pioli is on fire. Rimasi sorpreso, in molti filmarono la mia reazione. Pensai: ‘forse non capiscono l’inglese’, invece anche a Bari in 4 mila cantarono la stessa cosa”.

Molto divertente il riscontro di Bob Sinclar per uno dei cori più celebri in Italia, in particolare del mondo milanista. Anche se il dj ancora non conosce personalmente mister Pioli, tanto da chiedere a Gazzoli se fosse un personaggio molto amato dagli italiani.

Per chiudere sul mondo del calcio, Sinclar lancia una frecciatina al PSG: “Da giovane tifavo Marsiglia, soprattutto quando vinse la Champions League negli anni ’90. Parigi invece non ha una vera squadra, è solo una combinazione di ego”.