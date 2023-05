ML – Rafael Leao, oggi allenamento in gruppo: le ultime da Milanello

Notizie da Milanello sull’ultimo allenamento: mirino puntato su Leao, che sta sempre meglio fisicamente.

La sensazione è che Rafael Leao ci sarà martedì sera in Inter-Milan. Dopo aver saltato la partita di andata e anche la trasferta a La Spezia, il portoghese dovrebbe essere convocato per il ritorno della semifinale di Champions League.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, stamattina il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo. Non ha svolto solo la partitella finale. Per quanto riguarda Rade Krunic e Junior Messias, altri due assenti ieri in Liguria, lavoro personalizzato. La speranza di Stefano Pioli è di avere tutti e tre a disposizione.

Inter-Milan, quale formazione per Pioli?

L’allenamento di domani sarà decisivo per capire meglio le condizioni della squadra e fare le scelte di formazione. Scontato l’impiego di Mike Maignan, Davide Calabria, Fikayo Tomori e Theo Hernandez nel reparto arretrato. Da decidere chi sarà l’altro centrale difensivo. Malick Thiaw sembra in vantaggio su Simon Kjaer e Pierre Kalulu.

A centrocampo sicura la presenza di Sandro Tonali, mentre l’altro posto andrà a uno tra Krunic (se recupererà) e Tommaso Pobega. Purtroppo Ismael Bennacer ha terminato anticipatamente la sua stagione a causa dell’infortunio rimediato nell’euroderby d’andata.

Nel tridente offensivo dovremmo vedere Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. L’auspicio è che Rafa sia in buona condizione per poter fare male all’Inter. Il centravanti sarà Olivier Giroud, ovviamente. Servirà certamente un approccio completamente diverso da quello visto recentemente, altrimenti sarà un’altra batosta. Per pensare di riaprire i discorsi per la qualificazione alla finale è fondamentale entrare in campo con la mentalità giusta, evitando le sbandate viste recentemente. Stamane la Curva Sud Milano è a Milanello per incitare il gruppo.

INTER-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (Krunic), Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.