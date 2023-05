“Rafael Leao fu vicino all’Inter”: il retroscena di Marotta

Marotta ha raccontato un retroscena su Leao prima di Inter- Sassuolo: il portoghese poteva vestire la maglia nerazzurra.

Questa stagione ha messo ancora più in mostra quanto Rafael Leao sia fondamentale per il Milan. Senza di lui, il reparto offensivo fatica moltissimo. Normale rimpiangere le sue assenze, come successo nella recente sfida di Champions League contro l’Inter. E anche contro lo Spezia non è andata bene.

Il portoghese ha messo insieme 13 gol e 13 assist in questa annata sportiva, nella scorsa erano stati 14 e 12. Mancano ancora alcune partite e il bottino può essere migliorato. La speranza di Stefano Pioli è quella di poterlo schierare titolare martedì sera, quando ci sarà l’euroderby di ritorno e bisognerà tentare l’impresa di rimontare lo 0-2 dell’andata. Sarà molto difficile, però con lui in campo le chance sono certamente maggiori.

Calciomercato Milan, Leao all’Inter: poteva succedere

Dopo il re-match contro l’Inter, è anche possibile che Leao firmi il rinnovo del contratto fino a giugno 2028. L’accordo è stato trovato: stipendio da 5 milioni di euro netti annui più bonus. Il Milan verserà anche al Lille una parte cospicua dei 20,6 milioni che il club francese e il giocatore devono corrispondere allo Sporting.

La trattativa è stata complicata proprio dalla vicenda del risarcimento dovuto al club portoghese. Com’è noto, Rafa nel 2018 aveva risolto unilateralmente il contratto con lo Sporting e si era accasato al Lille. A Lisbona non l’hanno presa bene e hanno deciso di avviare una causa legale, vincendola. La richiesta iniziale era di 45 milioni, ma i giudici hanno stabilito che fossero sufficienti 16,5 milioni, che diventano 20,6 con gli interessi.

Nell’estate 2019 c’è stato il trasferimento al Milan, che non è coinvolto direttamente nella vicenda ma che per sbloccare la trattativa per il rinnovo ha scelto di intervenire. Probabilmente era l’unica soluzione per risolvere la situazione e riuscire a firmare un nuovo contratto, dato che l’attuale scade nel 2024 e i tempi stringono.

Tra l’altro, nel 2019 il Milan non era l’unica società italiana ad essersi interessata a Leao. Era già emerso in passato che anche l’Inter lo aveva messo nel mirino. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta lo ha confermato alla Milano Football Week, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport: “Leao è stato vicino all’Inter, ma poi abbiamo fatto scelte differenti“.