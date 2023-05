Champions vitale, non solo Pioli: tutti sotto esame

Lente di ingrandimento puntata su Pioli e non solo. In caso di fallimento rischiano davvero tutti: stagione di finale con il coltello fra i denti per il Milan

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati ad una vera e propria impresa per riuscire a ribaltare il 2 a 0 dell’andata.

Ma il Diavolo è reduce dal pesante ko contro lo Spezia, che ha complicato tutto anche in campionato. Ora la qualificazione all’Europa che conta si è fatta davvero difficile e servirebbe una mano dalla Giustizia Sportiva per ottenerla, anche se bisognerebbe, comunque, fare i conti con Roma e Atalanta, che sono lì a 2 e 3 punti.

Pioli ha deciso di andare all-in sulla semifinale contro l’Inter, come dimostrano le scelte fatte, anche contro lo Spezia. Domani serve fare la storia per non andare all’inferno. Poi inevitabilmente bisognerà concentrarsi sul campionato, dove servirà fare 9 punti e sperare. A fine stagione saranno i risultati a dirci cosa succederà. Stefano Pioli nelle ultime ore è tornato nuovamente in bilico, con i tifosi apparsi stanchi.

Potrebbe esserlo anche Gerry Cardinale, che fino a questo momento ha manifestato stima e apprezzamento nei confronti del tecnico di Parma. La mission aziendale, come ribadito dal presidente era la qualificazione in Champions, senza potrebbero cambiare i giudizi e non solo nei suoi confronti.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se dovesse arriva una brutta eliminazione contro l’Inter e non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions, fare delle considerazioni, da parte di RedBird, anche su Maldini e Massara sarebbe inevitabile.

Rivoluzione giocatori

Il rischio che la rivoluzione in estate sia davvero totale è enorme. Non solo fuori dal campo, la dirigenza e Pioli nel mirino. Sono diversi i calciatori, come più volte detto, pronti a fare le valigie.

Così a poter lasciare il Milan è praticamente una squadra intera. Sono sicuri di dire addio Antonio Mirante, Ciprian Tatarusanu e Tiemoué Bakayoko che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Non verrà certo riscattato Sergino Dest, che farà ritorno al Barcellona. Rischia una fine simile Vranckx: a Maldini e Massara piace, ma ad un prezzo diverso dai 11/12 milioni di euro concordati.

Il Milan, poi, spera di poter cedere anche Ballo-Toure, che non rientra più nei piani, come Ante Rebic, deludente anche contro lo Spezia. Addio possibile, poi, per Divock Origi, che non ha dato le risposte sperate. Non è da escludere, infine, un’esperienza in prestito, invece, per Adli.