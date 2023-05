Chelsea-Leao, non è finita: “Sono pronti a farlo”, tifosi spiazzati

Nonostante il rinnovo contrattuale ormai pronto, Rafael Leao resta un pezzo richiesto e pregiatissimo sul mercato internazionale.

Senza alcun dubbio la migliore notizia degli ultimi giorni in casa Milan riguarda Rafael Leao. Non tanto per il suo ritorno a disposizione in vista dell’Euroderby di domani sera, ma per questioni legate al suo futuro.

Infatti la lunga e tortuosa trattativa per il suo rinnovo di contratto sembra essersi risolta, anche grazie all’accordo per il pagamento della sanzione inflitta dal TAS di Losanna nei confronti dello Sporting Lisbona.

Leao firmerà a breve in maniera ufficiale il nuovo contratto con il Milan. Scadenza prolungata a giugno 2028 (quella attuale è fissata al 2024) e stipendio da più di 5 milioni netti a stagione oltre a bonus facilmente raggiungibili. Insomma, una bella notizia che fa felici i tifosi del Milan, che avranno Leao ancora dalla loro parte a lungo.

Chelsea disposto a pagare la nuova clausola per Leao

Chi resterà spiazzato dalla decisione di Rafa Leao di prolungare con il Milan, dopo mesi di tentazioni e indecisioni, è il Chelsea. La squadra londinese è da tempo la più interessata all’ingaggio di Leao, anche se non ha mai presentato un’offerta vera e propria.

L’intenzione dei Blues era quella di muoversi in queste settimane, in vista della prossima sessione estiva. Secondo The Athletic il Chelsea avrebbe provato entro inizio estate a mettere sul piatto una contropartita tecnica molto attraente per il Milan. Ovvero uno tra Hakim Ziyech e Cristian Pulisic, pur di convincere Paolo Maldini a cedere il proprio calciatore di maggior talento.

Ma ora, con il rinnovo ormai pronto, Leao sembra essere stato blindato dal Milan. In particolare con una clausola rescissoria davvero altissima, che si aggira attorno ai 175 milioni di euro. Cifra pazzesca per un calciatore che è comunque da considerarsi tra i più forti in circolazione nel suo ruolo.

Però dall’Inghilterra c’è chi giura che il Chelsea tenterà comunque il colpaccio. La società guidata dall’imprenditore statunitense Todd Boehly potrebbe pensare di sborsare i soldi della clausola per ottenere il sì di Leao. Sarebbe una mossa inaspettata e soprattutto molto costosa, che lascerebbe di stucco sia il Milan che i propri tifosi.

Nonostante l’acquisto di Mudryk a gennaio, calciatore ucraino con ruolo e caratteristiche simili a Leao, il Chelsea segue ancora il portoghese del Milan e lo considera uno dei primi nomi della shortlist per l’estate. I rossonero però sono fiduciosi e con il rinnovo in tasca sarà quasi impossibile vedere Leao lasciare Milanello nei prossimi mesi.