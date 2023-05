“Giocherà in Serie A”: il Milan è pronto al colpo

L’attaccante è destinato a sbarcare in Italia dalla prossima estate: lo cercano tre club, tra cui anche quello rossonero

Il mercato estivo si avvicina sempre di più e, mentre le squadre sono focalizzate sul finale di stagione, le società lavorano per il futuro e per assicurarsi dei rinforzi di livello in vista della prossima stagione.

Il Milan avrà il suo da fare nella prossima sessione di mercato e Paolo Maldini e Ricky Massara sono al lavoro già da diverse settimane per provare a mettere le mani su dei giocatori che possano fare al caso del Diavolo già dal prossimo anno. La rosa di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, ma necessità soprattutto di una figura offensiva di spicco. In avanti il solo Giroud infatti offre le giuste garanzie e questo non basta.

Il club rossonero sta studiando diversi profili per l’attacco e in questi mesi sono usciti vari nomi interessanti e giovani, da Balogun dell’Arsenal a Openda del Lens, passando per Noah Okafor del Salisburgo. C’è però un altro nome accostato al Milan, che è una pista da tenere assolutamente d’occhio, e si tratta dell’italo-argentino Mateo Retegui. L’attaccante del Tigres ora fa parte del giro della Nazionale di Roberto Mancini e il suo futuro sembra in Serie A.

Dalla Spagna: anche il Milan su Retegui

Lo confermano anche dalla Spagna, dove il portale di mercato Todofichajes spiega che il classe ’98 è destinato ad arrivare in Italia, dove diverse squadre lo seguono con particolare interesse e vorrebbero provare a tesserarlo.

Il sito spagnolo spiega che sulle sue tracce ci sono Inter, Roma e proprio il Milan. Il 24enne ha impressionato in Argentina con 19 reti nel 2022 e con già 10 gol messi a segno nel campionato del 2023, in sole 13 presenze. Il padre del ragazzo, qualche mese fa, aveva affermato che non c’erano stati contatti con il Diavolo, ma con altri club di A e di Premier League. Ciò nonostante, il Milan lo segue.

Retegui, nato a san Fernando, è alto 1.86 ma è anche veloce e con l’Italia ha messo a segno due reti in due partite, contro Inghilterra e Malta. Il giocatore è in prestito dal Boca Juniors e il Tigres ovviamente lo riscatterà, dopodiché partirà l’asta per accaparrarselo e portarlo in Europa. Un’asta alla quale, stando alle ultime notizie, potrebbe partecipare anche il Milan. Il centravanti rappresenta una delle soluzioni per ovviare ai problemi offensivi riscontrati dai rossoneri quest’anno.