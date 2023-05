La “strana” idea di Marocchi per l’Euroderby: “Se fossi nel Milan lo farei”

L’ex calciatore ha lanciato un’idea che non è stata presa troppo bene dai tifosi del Milan riguardo all’Euroderby di ritorno in Champions League.

Una vera e propria impresa. È ciò che il Milan tenterà di concretizzare domani sera, nell’Euroderby di ritorno, valido per le semifinali di Champions League.

Si riparte dallo 0-2 in favore dell’Inter, abilissima nel match della scorsa settimana a mettere sotto i rossoneri con i gol-lampo di Dzeko e Mkhitaryan. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a pareggiare o ribaltare il tutto con una prestazione mitica e quasi unica.

In tanti si aspettano dunque un Milan all’assalto dei nerazzurri, vogliosi di mettere in difficoltà dal 1′ minuto la formazione di Simone Inzaghi. Anche se un ex calciatore, noto opinionista televisivo, ha lanciato una sorta di provocazione che non avrà fatto molto piacere ai tifosi rossoneri.

Marocchi controcorrente: “Il Milan dovrà difendersi e ripartire”

L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi, nota voce e commentatore di Sky Sport, non crede che la soluzione migliore per il Milan sia andare all’assalto della porta interista dal 1′ minuto di gioco. La strategia di Pioli e compagnia dovrà essere ben diversa, anche per evitare figuracce.

“Fossi nel Milan punterei a difendere lo 0-2, visto che la squadra è in grossa difficoltà in questo periodo”. Parole, quelle di Marocchi, che possono sembrare quasi un’assurdità, una presa in giro per un Milan che invece ancora ha un barlume di speranza per la rimonta. Ma guai ad arrabbiarsi; infatti le parole dell’ex calciatore di Juve e Bologna sono mal interpretate.

“La strategia che farei io è quella di arroccarmi in difesa per difendere il risultato di partenza e provare a sfruttare gli episodi e gli spazi per riaprire la partita. L’Inter sta troppo bene e il Milan troppo male, dunque esporsi in attacco potrebbe essere controproducente per i rossoneri”. L’idea di Marocchi è di lasciare il pallino del gioco alla formazione nerazzurra e provare a sfruttare eventuali spazi in contropiede.

Effettivamente l’Inter vive un momento magico e di forma incredibile. I nerazzurri hanno vinto le ultime 5 gare consecutive in campionato, prendendosi il terzo posto in classifica e allontanando un periodo di situazioni più difficoltose. Inoltre ha centrato l’accesso alla finalissima di Coppa Italia e ha un piede già in finale di Champions League. Il Milan dovrà strategicamente essere perfetto e commettere zero errori se vuole mantenersi qualche chance di qualificazione.