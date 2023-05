Via libera per l’attaccante: il messicano fa sorridere il Milan

Il calciatore del Feyenoord e della Nazionale messicana è pronto per un’esperienza ad alto livello: c’è la svolta per il Milan

La stagione, a luglio, l’ha iniziata al Cruz Azul, segnando cinque reti in cinque partite, poi il trasferimento in Olanda, per indossare la maglia del Feyenoord, di cui è diventato un punto fermo, trovando il gol con continuità.

Da quando gioca per i biancorossi è andato a segno per ben 23 volte. Numeri che chiaramente non stanno stanno passando inosservati quelli di Santiago Gimenez, che dopo un solo anno in Olanda appare pronto per il salto di qualità.

Il centravanti della Nazionale messicana, che lo scorso 18 aprile ha compiuto 22 anni, secondo quanto riportato da TodoFichajes.net, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa raccogliere l’eredità di Alvaro Morata, a partire dalla prossima stagione.

Conferme per il colpo in attacco

Arriva, dunque, un’ulteriore conferma di come il futuro dell’ex Juventus sia sempre più lontano dalla capitale spagnola. Morata, che il prossimo 23 ottobre compirà 31 anni, non ha mai nascosto di essere pronto a tornare in Italia e il contratto in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, può certamente favorire il suo nuovo approdo in Serie A. E’ possibile che i Colchoneros si accontentino di una cifra non lontana dai 15/20 milioni di euro.

Morata nell’ultimo periodo è uno dei nomi accostati al Milan. A Paolo Maldini e Frederic Massara il giocatore, capace di svariare per tutto l’attacco, piace tanto, ma non è al momento considerata una prima scelta.

L’idea del Diavolo è di cambiare totalmente l’attacco, confermando solo Leao e Giroud. Morata, potrebbe così rappresentare una scelta in più, per una squadra che fatica terribilmente a trovare la via della rete. Lo spagnolo non è certo un goleador, ma il suo anche quest’anno lo sta facendo e in 43 partite disputate ha messo a segno 15 reti, oltre a realizzare 3 assist.