Costacurta scherza: “Pensavo che Leao mi desse un cazzotto”

Costacurta nel pre-partita di Inter-Milan ha fatto una battuta che riguarda lui e Leao: vecchie “ruggini” tra loro.

Chi ha ascoltato Alessandro Costacurta in questi mesi sa qual è il suo pensiero su Rafael Leao. Pur riconoscendone qualità e potenziale, ritiene che gli manchi ancora qualcosa per essere considerato un campione. Non è l’unico ad avere questo tipo di pensiero.

Costacurta nel pre-partita di Inter-Milan è presente a bordo campo a San Siro e ai microfoni di Sky Sport ha fatto una battuta: “Ho visto Leao che correva e mi ha puntato. Visto che un mese fa ho detto che non è ancora un campione, mi aspettavo che mi desse un cazzotto“.

Rafa certamente non ha dimenticato le parole di Billy, però è concentrato sulla partita. All’andata non c’era e stasera ritorna con l’obiettivo di aiutare la squadra a ribaltare lo 0-2. Non sarà facile prevalere sull’Inter, però i rossoneri devono crederci e dare tutto fino alla fine. Non è una partita nella quale risparmiarsi.

Purtroppo sei giorni fa non hanno messo in campo una grande prestazione, oggi dovranno fare qualcosa di diverso per mettere sotto i ragazzi di Simone Inzaghi. La presenza di Leao può essere decisiva, dato che nella fase offensiva del Milan è il calciatore più pericoloso di cui dispone Stefano Pioli. I numeri lo dicono chiaramente. Non ci rimane che attendere per vedere come andrà questo atteso derby di Champions League. Alle ore 21 calcio di inizio a San Siro.