Gattuso torna in panchina? Un club lo vuole a tutti i costi

Gattuso potrebbe tornare ad allenare tra non molto: un club è in pressing per convincerlo a firmare.

Tra non molto potremmo rivedere Gennaro Gattuso su una panchina. Dopo il divorzio con il Valencia a fine gennaio, è rimasto a guardare e a prepararsi a un possibile rientro per la prossima stagione.

La voglia di allenare non gli manca, però vuole un progetto solido per ripartire. Durante la sua carriera da tecnico si è spesso ritrovato in situazioni complicate e cerca stabilità. Le richieste non gli mancano e le sta valutando la soluzione migliore per il suo futuro. La sensazione è che lo rivedremo in panchina da luglio.

Ex Milan, Gattuso allenerà in Grecia?

In queste settimane Gattuso è stato accostato spesso all’Olympiacos, una delle più importanti squadre del campionato greco. Il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che il club di Atene lo ha scelto come prima opzione ed è al lavoro per convincerlo ad accettare l’offerta.

L’Olympiacos è stabilmente nelle migliori posizioni nella Souper Ligka Ellada, che ha appena visto trionfare l’AEK Atene guidato da Mattias Almeyda, ex centrocampista di squadre italiane come Lazio, Parma e Inter. Sicuramente c’è voglia di battere i rivali cittadini nella prossima stagione e il calciomercato estivo sarà di buon livello. Gattuso è uno al quale le sfide non fanno paura, però cerca un progetto credibile e delle garanzie.

L’ex giocatore e allenatore del Milan ha già lavorato in Grecia, nell’OFI Creta. Era il 2014 ed era reduce dalle esperienze complicate nel Sion e nel Palermo. È durato sei mesi, poi non c’erano le condizioni per andare avanti. Il club greco era in una condizione finanziaria complicata e Gattuso si ritrovò persino a spendere dei soldi di tasca sua per pagare gli stipendi dei calciatori. Un gesto bellissimo, ma che testimonia quanto difficile fosse la situazione.

Ora Rino ha la chance di tornare in Grecia e in uno scenario molto diverso. L’Olympiacos gli può offrire un progetto per puntare a vincere il campionato. Tra i tecnici accostati al club di Atene c’è anche Hernan Crespo, che con Gattuso ha giocato al Milan nella stagione 2004/2005 e che adesso sta facendo molto bene con Al Duhail in Qatar.