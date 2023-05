Highlights Inter-Milan: la sintesi del Derby di Champions League

Inter-Milan, la cronaca con il video degli highlights della semifinale di ritorno di Champions League disputata martedì 16 maggio

Atmosfera da brivido a San Siro per il Derby di ritorno della semifinale di Champions League con l’Inter, padrona di casa, che parte con il vantaggio del 2-0 conquistato all’andata.

Primo tempo di grande intensità. L’Inter non fa calcoli e pressa il Milan comunque pericoloso in avvio in due occasioni. La prima con la sponda di Giroud su Onana in uscita sulla quale Tonali viene anticipato a porta vuota. L’altra con la sgroppa di Tonali che serve Diaz. Solo dal dischetto del rigore, Brahim conclude troppo debolmente favorendo la parata di Onana, in un’azione comunque nella quale avrebbe potuto esserci un fallo di Hernandez, in partenza, su Barella.

L’Inter dà sempre l’impressione di poter affondare quando supera la metà campo rossonera ma è proprio del Milan al 38′ un’altra grande occasione con Leao che scappa alla marcatura di Darmian e angola troppo la conclusione sul secondo palo. Brividi per i tifosi rossoneri che tremano poco dopo sulla spizzata di testa del solito Dzeko sulla quale Maignan compie una parata indescrevibile. Esce Mkhytarian per infortunio (sostituito da Brozovic) prima del fischio finale di Turpin che sancisce lo 0-0 all’intervallo.

Il Secondo Tempo

Chi si aspettava un assalto del Milan nel secondo tempo quantomeno per riaprire la contesa, resta deluso di fronte alla pochezza offensiva dei rossoneri che non creano pericoli dalle parti di Onana totalmente inoperoso.

Manca di qualità il Milan e la squadra sembra allungata senza trovare soluzioni efficaci. L’Inter controlla agevolmente e con il passare dei minuti cresce l’impressione che i nerazzurri possano trovare la giocata vincente che arriva al 74′. Lukaku trascina su di sé l’intera difesa rossonera che si dimentica Lautaro. Conclusione non impossibile dell’argentino e Maignan manca una facile parata. Esplode San Siro per il vantaggio dell’Inter che chiude la contesa.

Il finale di partita è un conto alla rovescia verso la meritata qualificazione alla finale di Istanbul per un Inter indubbiamente migliore nei due match. Il Milan si congeda dalla Champions con onore per la semifinale raggiunta. Nelle due semifinali è stato inferiore a un’Inter che ora andrà a giocarsi il trofeo contro la vincente di Manchester City – Real Madrid.

Ora al Milan non resta che giocarsi le flebili speranze del quarto posto, appese più all’atteso verdetto sulla penalizzazione della Juve che alle possibilità sul campo.