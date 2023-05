Inter, Calhanoglu: “Un sogno che si avvera. Milan? Il passato è passato, basta polemiche”

Anche l’ex di turno Hakan Calhanoglu ha festeggiato la vittoria dei suoi nel finale di Inter-Milan, che li porta in finale a Istanbul.

Una vittoria dal sapore particolare per Hakan Calhanoglu. Il numero 20 dell’Inter, con un passato al Milan, ha ottenuto la qualificazione alla finalissima di Champions League proprio contro i rivali.

Nel post-partita a Sportmediaset, il turco ha parlato del sogno europeo, facendo anche i complimenti ai rivali: “Due mesi fa avevo detto in un’intervista che avevo un sogno da seguire. Oggi siamo in finale, a Istanbul a casa mia. Un sogno per cui ringrazio lo staff ed i tifosi. Complimenti al Milan, hanno fatto un grande lavoro. Partita difficile, dopo tanti anni è tornato l’Euroderby ed è nostro, sono felice”.

Le sue sensazioni da ex di turno: “I derby sono sempre pesanti, per me ancora di più per quello che è successo l’anno scorso. Il passato è passato, non voglio parlare di queste cose, fare sempre fuoco non va bene. Ho un buon rapporto con i miei ex compagni, così come con lo staff, con Ricky Massara che abita sotto casa mia. Ci vediamo spesso, c’è rispetto tra di noi”.