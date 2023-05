Inter-Milan, la delusione di Giroud: reazione commovente a fine partita

La reazione davvero sensibile e triste di Olivier Giroud, che non ha preso sicuramente bene la sconfitta del suo Milan in Champions League.

Il Milan si è arreso nella doppia semifinale di Champions League, dicendo addio per quest’anno alla speranza di giocarsi la finalissima della massima competizione europea.

Un sogno che si è smaterializzato al 72′ minuto di Inter-Milan, quando la rete di Lautaro Martinez ha chiuso definitivamente il discorso qualificazione, spedendo i nerazzurri alla finalissima di Istanbul.

Il calciatore del Milan che, a fine partita, ha mostrato palesemente maggiore delusione e tristezza per il risultato è stato Olivier Giroud. Sembra un paradosso, ma il più esperto e vincente calciatore della rosa milanista è crollato in un pianto quasi disperato, che simboleggia quanto tenesse alla finale.

Ha vinto tutto. Il Mondiale, la #ChampionsLeague, l’Europa League, titoli nazionali ed internazionali. Capocannoniere, attaccante scelto per le top 11. Eppure Olivier #Giroud è il più scosso dopo l’eliminazione del Milan. Occhi lucidi, mani sul volto.#InterMilan pic.twitter.com/EvsHj3MTwj — GOAL Italia (@GoalItalia) May 16, 2023

Giroud nel saluto ai propri tifosi dopo il 90′ minuto non ha nascosto le lacrime. Il francese in carriera ha vinto tutto: un Mondiale, una Champions League e una Europa League con il Chelsea, lo Scudetto con il Milan lo scorso anno e persino una Ligue 1 clamorosa con il piccolo Montpellier. Eppure la voglia di vincere e di lottare non è mai scomparsa, neanche a quasi 37 anni.

Inoltre va ricordato come Giroud ha giocato i due Euroderby di Champions in condizioni davvero complicate. L’attaccante milanista infatti ha da tempo sia un fastidio al polpaccio, sia un infortunio al tendine d’Achille. Ha stretto i denti per esserci, ma non è bastato.