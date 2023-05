Inter-Milan, Scaroni ci crede: l’ottimismo del presidente (VIDEO)

Parla il presidente del Milan in vista del Euroderby di stasera: si ripartirà dal 2 a 0 dell’andata. Per conquistare la finale serve un’impresa, ma Scaroni ci crede

E’ arrivato anche Paolo Scaroni, in tarda mattinata, negli uffici della Lega di Serie A, per l’Assemblea odierna. Immancabile una battuta del presidente del Milan in vista della partita di stasera contro l’Inter.

Scaroni, intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti, ha manifestato il suo ottimismo per la semifinale di ritorno di Champions League, nonostante il passivo negativo dell’andata: “Se sono ottimista per il derby di stasera? Molto, sono sempre ottimista”.

Tutti uniti verso un sogno

Il presidente del Milan, dunque, ci crede come i tifosi rossoneri, che dopo la delusione contro lo Spezia, hanno deciso di manifestare la propria vicinanza alla squadra, presentandosi domenica a Milanello. Non solo la Curva Sud, ma anche famiglie, grandi e piccini, tutti uniti per un’impresa, che riporterebbe il Milan nella storia. Ci credono tutti, consapevoli delle difficoltà, ma il calcio ha dimostrato che nulla è davvero impossibile.

Ora tocca a Sandro Tonali e compagni dare tutto per portare a casa un’impresa, che li farebbe entrare nella leggenda del Diavolo. Poche ore e conosceremo il destino della squadra di Stefano Pioli.