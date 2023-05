Inter-Milan, streaming gratis e diretta tv Champions League: dove vedere il Derby

Poche ore all’infuocato euroderby di Champions League. Inter e Milan si incontrano stasera alle 21.00 nel ritorno della semifinale. Tutte le indicazioni su dove vedere il match

Quasi tutto pronto per l’ultimo atto della semifinale di Champions League tutta italiana tra Inter e Milan. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio San Siro, colorato per l’occasione pressoché di nerazzurro, dato che stasera sarà la squadra di Simone Inzaghi a fare da padrona di casa. Sappiamo bene tutti come è terminata l’andata della doppia sfida. 0-2 per l’Inter, che ha comandato la gara in maniera evidente.

A far clamore, infatti, non è stato tanto il risultato, quanto la netta inferiorità del Milan rispetto agli avversari. La formazione di Stefano Pioli, andata in svantaggio dopo soli sette minuti, ha faticato enormemente a riprendere in mano le redini della partita e cambiare il risultato. Squadra confusa, mal organizzata e debole: così è apparso il Diavolo all’andata. Per stasera, il finale sembra già scritto, ma il Milan, i suoi giocatori e la sua tifoseria non sono intenzionati a darsi per sconfitti in anticipo. Ci sono ancora 90 minuti e più da giocare. Si proverà a fare il tutto per tutto per cambiare l’esito della qualificazione alla finale di Istanbul.

Ma dove vedere la partita? Scopri con MilanLive.it come seguire l’infuocato e decisivo euroderby di stasera.

Inter-Milan, dove vedere il derby di Champions League

Come previsto da programma, Inter-Milan sarà trasmessa, in chiaro e gratis, su Canale 5. In alternativa potrà essere seguita sempre in TV sui canali Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per chi volesse invece vedere la partita in streaming, potrà farlo gratuitamente attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, accedendo al sito web, scaricando l’app o collegandosi al sito di Sport Mediaset. Per coloro in possesso di un abbonamento Sky, la partita sarà visibile in streaming su Sky GO. L’euroderby sarà visibile in diretta streaming anche su NOW TV, per coloro in possesso del pacchetto “Calcio”.