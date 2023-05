Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, sfida valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League: l’Euroderby è in programma a San Siro alle 20:45

Non manca molto all’inizio della sfida delle sfide. Inter e Milan si giocano tutto in novanta minuti ricchi di tensione e di adrenalina. L’Euroderby di stasera stabilirà la prima finalista di Istanbul: si parte dallo 0-2 dell’andata in favore dei nerazzurri.

La squadra di Stefano Pioli ha sicuramente meno chance di farcela, ma la qualificazione non è assolutamente chiusa e ha l’obbligo di provarci con tutte le forze in proprio possesso. Al momento i rossoneri sono in una situazione difficile perché rischiano di rimanere fuori dalla Champions per il prossimo anno, ma lo smacco di essere eliminati dai rivali cittadini è forse ancora peggiore. Il Diavolo ha ricevuto la carica dei tifosi a Milanello in settimana e ci si aspetta comunque una reazione.

L’Inter invece è nel miglior momento stagionale ed è reduce da ben sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. Gli uomini di Simone Inzaghi sono al top dal punto di vista fisico e mentale e hanno ritrovato anche la condizione dei loro uomini migliori. All’andata i nerazzurri hanno ampiamente meritato la vittoria, che avrebbe potuto avere anche un divario più ampio, ma ogni sfida è a sé e può succedere ancora di tutto.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Non cambia praticamente nulla l’Inter, che si ripresenta con lo stesso undici della settimana scorsa. Calhanoglu riproposto in regia e Dzeko in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Ancora panchina quindi per Brozovic e Lukaku, che sono però pronti a dare il loro apporto a gara in corso. C’è sempre Darmian invece nel terzetto arretrato. Nel Milan torna Leao dal primo minuto ma non ci sarà ovviamente Bennacer, che si è appena operato. In difesa tocca a Thiaw, mentre in mediana ancora Krunic con Tonali. La sorpresa di Pioli è Messias e non Saelemakers

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimaro; Dzeko, Lautaro. A disp.: Cordaz, Handanovic, Bellanova, D’Ambrosio, De Vrij, Gosens, Asllani, Brozovic, Gagliardini, Stankovic, Correa, Lukaku. All. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi, Rebic. All. Pioli