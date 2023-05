Leao non è solo: tutti gli uomini della svolta

Il Milan si aggrappa ai suoi campioni per un’insperata rimonta. Rafael Leão è l’uomo in più, ma non è l’unico che può essere decisivo

Il Milan recupera Rafael Leão e si aggrappa a lui per compiere un’insperata rimonta. Al Diavolo serve un successo con due gol di scarto per andare ai supplementari. Ne servirebbero addirittura tre per chiudere i conti durante i 90 minuti e volare in finale.

Andare ad Istanbul sarebbe davvero un’impresa, ma il Milan è obbligato a crederci: non ha alternative per fare in modo che la stagione non sia davvero un disastro. Come detto, i rossoneri sperano che Leao possa trascinare la squadra con le sue giocate.

Servono le sue accelerate, i suoi guizzi, come successo nell’ultimo derby vinto, lo scorso 3 settembre. Ma il portoghese da solo, non può bastare: il Milan ha bisogno dei suoi campioni per approdare in finale.

Servono dunque le super parate di Mike Maignan, serve una difesa attenta, guidata alla perfezione da Tomori e Thiaw; serve il cuore e la grinta di Sandro Tonali, che domani ha suonato la carica in conferenza stampa.

Ma servono soprattutto loro, quei calciatori capaci di fare la differenza, con i gol e con gli assist, che sono venuti meno all’andata. E le attenzioni si spostano così su Brahim Diaz, che in questa Champions League ha lasciato il segno in più di una circostanza.

Lo spagnolo è stato decisivo contro il Tottenham, con il gol dell’andata, ma anche ai quarti contro il Napoli, con una giocata a centrocampo da vero trequartista. Servono dunque, come non mai, gli spunti del numero dieci rossonero che si gioca un po’ di futuro con la partita di stasera. D’altronde Diaz è l’unico calciatore dei titolarissimi, con contratto in scadenza a giugno.

Francesi, tocca a voi

Ma Stefano Pioli e tutti tifosi si aspettano tanto anche da altri due campioni, che hanno fatto la differenza la scorsa stagione e nell’ultima competizione internazionale più importante, il Mondiale.

Stiamo chiaramente parlando di Theo Hernandez e Olivier Giroud. L’esterno mancino è stato tra le grandi delusioni dell’andata, quando non è riuscito mai a mostrarci le sue caratteristiche. Servirà una prestazione ben diversa da parte dell’ex Real Madrid, così come da parte di Olivier Giroud. Tanto sacrificio per l’attaccante, ma stasera dovrà metterci la firma per far sognare ancora una volta il Milan e i suoi sostenitori.

E poi è inevitabile sperare che qualcuno riesca a pescare il jolly: può farlo Saelemaekers, come fatto a Napoli in campionato, o Messias, decisivo a Madrid, lo scorso anno nel successo contro l’Atletico e chiaramente Divock Origi, che sa come decidere una semifinale. Il Milan si aggrappa davvero a tutto e tutti per poter centrare una finale, davvero complicata.