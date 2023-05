Maldini: “Non c’è stata gara con l’Inter. Serve investire. Leao? Siamo ai dettagli”

Maldini è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo Inter-Milan di Champions: purtroppo non c’è stata l’impresa auspicata.

Paolo Maldini qualche impresa nella sua carriera l’ha fatta e stasera sperava che il suo Milan riuscisse ad avere la meglio sull’Inter, dopo il KO 0-2 dell’andata. Per raggiungere la finale di Champions League serviva una prestazione di grande livello e purtroppo non c’è stata. Saranno i nerazzurri a giocare la finale a Istanbul.

Maldini ha parlato nel post partita ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Il percorso non è finito, abbiamo il dovere di qualificarci tra le prime quattro in campionato, poi vediamo cosa succederà alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è stata una grande cosa, inaspettata. Se incontri l’Inter, la sconfitta brucia e fa sembrare il tuo percorso meno bello di quello che è stato. Dobbiamo essere equilibrati e onesti. Nessuno se lo aspettava”.

Con l’Inter quattro sconfitte nel 2023: “Il divario è reale. Nelle ultime quattro partite non c’è stata gara con l’Inter. Questa di ritorno meglio, ma compromessa alla brutta partita dell’andata. Il loro modo di giocare probabilmente ci dà fastidio, forse non riusciamo a capire le contromisure. In questo periodo abbiamo fatto fatica anche con squadre meno forti dell’Inter”.

Il direttore tecnico del Milan ha confermato che il rinnovo di Rafael Leao è ormai prossimo: “Siamo praticamente ai dettagli, è questione di piccole cose da sistemare. La cosa sarà fatta sicuramente”.

Maldini spiega che la squadra non è ancora attrezzata per arrivare fino in fondo: “Non siamo ancora strutturati per competere nelle due competizioni, lo abbiamo detto anche ai proprietari, lo sanno benissimo. Il percorso è iniziato quattro anni fa e ha portato tanti risultati, anche economici oltre che sportivi. Abbiamo anche un’età media minore dell’Inter di circa 3 anni, si è sentita. Se arrivassimo a qualificarci in Champions sarebbe una grande stagione”.

Il Milan non ha la pancia piena: “La pancia piena si ha quando si vince più volte, comunque al Milan non è permesso averla. Ci sono delle occasioni da sfruttare, come quella semifinale. Essere tornati a livello sportivo a questo livello deve essere sfruttato anche a livello economico. Dobbiamo investire per rimanere tra le prime quattro, in Italia le squadre sono forti, ”.