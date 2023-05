Milan, sfuma un possibile vice Theo: ufficiale, va in Bundesliga

Uno dei terzini sinistri seguiti dal Milan si trasferisce in Germania: in queste ore è arrivato l’annuncio della firma.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima estate c’è l’ingaggio di un nuovo vice di Theo Hernandez. Dopo aver dato fiducia a Fodé Ballo-Touré per un’altra stagione, la società ha già deciso di cambiare.

L’ex di Lille e Monaco non ha mai convinto ed è destinato a lasciare Milanello. Potrebbe fare ritorno in Francia oppure trasferirsi in Turchia, dove alcune squadre si erano interessate a lui nelle scorse sessioni di calciomercato. Prezzo di cessione? 3-4 milioni di euro dovrebbero bastare. Paolo Maldini e Frederic Massara ne avevano spesi 5,4 per comprarlo nell’estate 2021.

Calciomercato Milan, niente terzino dal Portogallo: ha firmato col Bayer

La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili che possano alternarsi con Theo Hernandez facendolo rimpiangere meno possibile. Oggi la differenza di livello tra l’ex Real Madrid e Ballo-Touré è troppo grande, serve un vice di spessore superiore.

Uno dei nomi accostati al Milan in questi mesi è Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto a giugno con il Benfica. Indubbiamente un ottimo colpo, però da subito è apparso difficile pensare che lo spagnolo si trasferisse a Milano per fare la riserva. Nonostante il gradimento di Maldini e Massara, non è mai decollata una trattativa per un suo approdo in maglia rossonera.

C’erano stati dei rumors sul Napoli, sull’Inter, sulla Juventus e anche sulla Roma. Ma alla fine Grimaldo giocherà in Germania. Infatti, in queste ore il Bayer Leverkusen ha ufficializzato il suo ingaggio con un contratto fino a giugno 2027. Il direttore sportivo Simon Rolfes è stato bravo a bruciare la concorrenza. E probabilmente un ruolo nella trattativa l’ha avuto anche Xabi Alonso, spagnolo come il giocatore.

Grimaldo è entusiasta dell’avventura che inizierà ufficialmente del prossimo luglio: “È una sfida entusiasmante. Ho giocato per sette anni in un top club europeo, ma sono felice di poter mostrare i miei punti di forza anche in Bundesliga. Per me è uno dei migliori campionati d’Europa. Sono orgoglioso che un club come il Bayer abbia voluto prendermi. Sono certo che trascorreremo momenti fantastici assieme“.

Il 26enne terzino si è formato tra Valencia e Barcellona a livello giovanile, poi nel gennaio 2016 il trasferimento a Lisbona per poco più di 2 milioni di euro. Con la maglia del Benfica ha totalizzato 301 presenze, 26 gol e 65 assist. Il club guidato da Manuel Rui Costa ha fatto il possibile per evitare la sua partenza, ma senza successo.