Milan, sogno Champions: ricavi top se si vola in finale

Vincere con l’Inter per la gloria e per il portafogli: ecco quanto guadagnerebbe il Milan in caso di accesso alla finale Champions.

Il Milan è chiamato stasera forse all’impresa più grande e complicata della sua storia. Ovvero ribaltare lo 0-2 subito nel derby di andata di Champions League e regalarsi un sogno.

L’accesso alla finalissima di Istanbul passa dunque dal match di ritorno di oggi, alle ore 21 a San Siro. Non sarà per nulla semplice, visto anche il momento di forma spaziale dei nerazzurri e quello tutt’altro che brillante dei ragazzi di Pioli.

Il Milan deve comunque provarci, come richiesto a gran voce anche dagli ultras al termine del match contro lo Spezia. Per la gloria personale, ma anche per questioni economiche. Infatti, la qualificazione alla finale di Champions 2023, garantirebbe introiti importantissimi alla società rossonera.

Milan, oltre 100 milioni di ricavi in caso di approdo in finale

Cifre incredibili per quanto riguarda i ricavi Uefa per il Milan, soprattutto se il cammino di Leao e compagni proseguisse fino alla finalissima del 10 giugno. L’impresa di stasera andrà fatta dunque anche in vista dei guadagni che aiuterebbero il club a investire in futuro.

La sola qualificazione alla finale di Champions League vale infatti 15,5 milioni di euro. Mentre il successo eventuale ad Istanbul andrebbe ad aggiungere altri 4,5 milioni per i trionfatori. Insomma, soldi piovuti dal cielo per un club che ha bisogno sicuramente di denaro liquido e di investimenti di alto livello.

Il portale Calcioefinanza.it ha fatto i conti in tasca il Milan in base a quelle che sarebbero le quote ed i ricavi generali in vista di un clamoroso accesso in finale. La squadra di Pioli ha già portato a casa ben 85 milioni di euro, tra bonus partecipazione, ranking storico, market pool e andamento finora in campo.

L’ultimo atto porterebbe il Milan a superare addirittura i 100 milioni di ricavi grazie alla Champions League 2022-2023. Già grazie al ranking, ovvero ai trofei vinti in passato dal club, il Milan ha ottenuto maggiori introiti rispetto alle altre italiane qualificate. Idem con il market pool, che dipende dai risultati e dai piazzamenti: più la squadra di Pioli va avanti, più la forbice di guadagno va in favore dei rossoneri.

Per questo motivo il Milan non può sottovalutare neanche il finale di campionato. I rossoneri dovranno cercare di bissare la qualificazione ai gironi di Champions 2023-2024 per il prestigio sportivo e per i guadagni. Solo qualificarsi alla prossima edizione vorrebbe dire 15,64 milioni di euro in tasca, senza contare i ricavi da botteghino.