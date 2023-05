Ultim’ora Bennacer, intervento riuscito: tempi di recupero lunghissimi

Le ultime sul recupero di Ismael Bennacer dopo l’operazione effettuata stamani in Francia. Ecco quando si potrà rivedere in campo l’algerino

Si è operato in mattinata Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, fermatosi nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, è andato stamani sotto i ferri, per un’artroscopia del ginocchio destro.

La riparazione della lesione condrale – come riporta il sito ufficiale del Milan – è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni.

Dal comunicato si evincono anche i tempi di recupero, che sono maggiori rispetto a quanto previsto prima dell’operazione. Bennacer dovrà star fuori almeno sei mesi.

Una bruttissima tegola per l’ex Empoli, che sarà costretto a saltare tutta la preparazione estiva e gran parte delle partite del girone di andata. Se i tempi di recupero dovessero essere rispettati, l’algerino non rientrerà in campo prima di dicembre.

Servirà, dunque, correre ai ripari in estate per acquistare un giocatore che possa sostituire degnamente Bennacer, uno dei pilastri del centrocampo di Stefano Pioli.

Accelerata per il sostituto

L’infortunio di Bennacer potrebbe spingere il Diavolo ad accelerare per Daichi Kamada. Il giapponese è un’occasione di mercato, andando in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Eintracht Francoforte.

Un accordo può essere trovato a circa tre milioni di euro netti a stagione. Una cifra certamente alla portata del Diavolo. Kamada in Germania ha giocato in stagione nella zona centrale del campo, sia come mediano che come trequartista, facendo un po’ quello che Ismael Bennacer ha fatto in rossonero.

Il classe 1996 ha numeri importanti, essendo andato in rete ben 15 volte, in 44 gare disputate. Il giapponese può davvero essere il nome giusto, per caratteristiche, per sostituire Bennacer, che purtroppo rischia di rivedersi a pieno regime solamente nel 2024.