Bennacer, il messaggio social: “Sarà dura ma avrò coraggio” (FOTO)

Il centrocampista algerino rassicura tutti dopo l’intervento al ginocchio e promette di fare tutto per rientrare al top

Purtroppo c’è stato un imprevisto da poco per uno dei punti di riferimento del Milan. L’infortunio al ginocchio destro di Ismael Bennacer contro l’Inter si è rivelato molto serio e il calciatore è stato costretto a sottoporsi all’intervento in artroscopia.

Una situazione molto brutta perché il centrocampista algerino sarà costretto a star fuori addirittura per circa sei mesi e quindi dovrebbe saltare anche la prima parte della prossima stagione. Una notizia molto negativa quindi non solo per questo rush finale, con la società che a questo punto è chiamata ad intervenire sul mercato in estate in quel ruolo.

Bennacer è fresco di rinnovo e si è legato fortemente al diavolo per i prossimi anni, con il club che punta molto su di lui. In questa stagione si è confermato sugli alti livelli della passata stagione e chiaramente avrebbe fatto comodo sia in questo finale di stagione che per il futuro. Fatto sta che il suo sarà un percorso di recupero molto lungo e si spera che il ragazzo lo affronterà al meglio.

Il centrocampista positivo dopo l’intervento

Sicuramente l’ex Empoli ha cominciato con il piglio giusto, come testimonia proprio il suo messaggio social. Con un post su Instagram infatti l’algerino ha promesso che ce la metterà tutto per tornare al massimo e ha ringraziato tutti per i messaggi di conforto.

Questo il contenuto del messaggio, con la sua foto al termine dell’intervento: “Il mio intervento al ginocchio è andato molto bene. La strada per la guarigione inizia oggi. Sarà lunga, dura, e mi terrà lontano dal campo per diversi mesi. Ma sono disposto ad affrontare questo con coraggio e determinazione”.

Bennacer ha poi aggiunto che non vede farà tutto il necessario per tornare e combattere per la maglia rossonera e della sua nazionale: “Lavorerò sodo, lotterò ogni giorno per tornare più forte e poter difendere di nuovo i colori del mio club e del mio paese. Grazie a tutti per i vostri messaggi e la forza che mi state dando per superare tutto questo. Vi terrò aggiornati su ogni passo della mia guarigione”. Tra i commenti al post anche quello del suo compagno di squadra Theo Hernandez: “Forza fratello mio”