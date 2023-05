Calciomercato Milan, può tornare in Serie A: ipotesi in prestito

Il talento non ha convinto a pieno in Premier League e potrebbe far ritorno in Italia: Maldini pensa aun prestito con diritto di riscatto

Non manca ormai tanto al termine della stagione e, nonostante il Milan non sappia ancora se raggiungerà o meno l’accesso alla prossima Champions League e ai ricavi che ne conseguono, la società si sta già muovendo per la prossima società.

La dirigenza rossonera sa che questo è il momento giusto per iniziare ad avviare i rapporti con i calciatori individuati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. C’è infatti il rischio, altrimenti, di essere anticipati da altri club e di perdere importanti occasioni sul mercato. E’ cosa nota che il Diavolo cerchi un attaccante importante da affidare a Stefano Pioli, che possa dare garanzie serie e alternarsi con Olivier Giroud.

L’addio di Zlatan Ibrahimovic è quasi certo, mentre Divock Origi non ha convinto in questo suo primo anno con la maglia rossonera. I numeri dell’ex non sono stati effettivamente all’altezza ed ecco perché Paolo Maldini e Ricky Massara hanno cominciato il casting per il nuovo centravanti, con tanti nomi che fino ad ora sono stati accostati al Milan.

Anche Scamacca nella lista dei rossoneri per l’attacco

Ai soliti fatti nelle ultime settimane, oggi Tuttosport ne fa un altro. Si tratta di un attaccante spesso accostato alla società di via Aldo Rossi soprattutto la scorsa estate, prima del suo trasferimento in Inghilterra.

Stiamo parlando di Gianluca Scamacca. Il classe ’99 non ha avuto una stagione indimenticabile con il West Ham, che lo ha pagato ben 36 milioni più bonus dal Sassuolo. Solo 8 reti in 27 partite disputate, di cui 16 da titolare. Il Milan lo teneva in considerazione prima del suo passaggio in Premier League, anche se le cifre erano obiettivamente troppo alte. Dall’Inghilterra si vocifera di un suo ritorno in Italia e i rossoneri pensano a un prestito con diritto di riscatto, ad una cifra intorno ai 20-25 milioni.

Nell’edizione odierna del quotidiano viene fatto anche in suo nome all’interno di una lista più ampia, che comprende anche diversi calciatori protagonisti in questa stagione di Ligue 1, da Lois Openda del Lens a Folarin Balogun del Reims (in prestito dall’Arsenal), passando anche per Hugo Ekitike, riserva di lusso del Paris Saint Germain, e vecchio pallino del Diavolo. La caccia al centravanti è insomma appena iniziata e i profili da tenere d’occhio sono davvero molti.