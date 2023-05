Gazzetta – Milan-Inter, pagelle: Theo trasparente, Leao innocuo

La Gazzetta dello Sport ha stilato le consuete pagelle per Inter-Milan di Champions: nei rossoneri spicca solo Tonali, ci sono più insufficienze, tra cui Theo e Leao.

Rimontare dal 2-0 dell’andata era difficile, il Milan non ci è riuscito ed è fuori dalla Champions League. Fa festa l’Inter, che tredici anni dopo riconquista la finale nella massima competizione europea per club. A Istanbul affronterà uno tra Manchester City e Real Madrid.

La squadra di Stefano Pioli non è stata in grado di mettere in campo delle prestazioni di alto livello. Una grossa delusione non essere riusciti a mettere quel qualcosa in più per superare un avversario che ha certamente meritato la qualificazione. I ragazzi di Simone Inzaghi sono stati più forti, non ci sono dubbi.

Inter-Milan: le pagelle della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha stilato le pagelle di Inter-Milan. Come migliore in campo dei rossoneri è stato designato Sandro Tonali (6,5), che ha dato tutto e aveva anche regalato a Diaz un pallone d’oro sprecato dal compagno.

Voto 6 per Mike Maignan, Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Rade Krunic. Per quanto riguarda il portiere francese, viene evidenziato che ha preso gol sul suo palo ma ne ha evitati altri tre. Da sottolineare anche che con il difensore ex Schalke in campo, il Diavolo non ha mai preso gol in Champions League. Purtroppo, un problema fisico lo ha costretto a uscire, ma il tedesco stava reggendo contro l’attacco nerazzurro.

5,5 per Junior Messias, che ci mette la buona volontà ma poca qualità, dato che è impreciso e non riesce a incidere. Bocciato Theo Hernandez (5), che tra andata e ritorno è stato colui che ha deluso maggiormente. La Gazzetta dello Sport lo definisce “trasparente”, non si è mai fatto vedere. Solo un tiro a inizio derby, poi il nulla. Da uno come lui ci si aspetta ben altro.

5 anche per Rafael Leao, che si fa notare solo per una fiammata che lo porta vicino a segnare un gol. In un’occasione preferisce fare una sponda per Messias invece di concludere verso la porta. Probabilmente non era al 100%, però era lecito aspettarsi comunque qualcosa di più dal portoghese. È stato “innocuo”. 5 pure per Olivier Giroud, mai pericoloso. Non sta bene e dà comunque tutto, purtroppo non basta.

4,5 a Pierre Kalulu, subentrato all’infortunato Thiaw e colpevole sul gol di Lautaro Martinez. Perde la marcatura dell’attaccante argentino in maniera incomprensibile. Stesso voto, ma indicato come peggiore in campo, Brahim Diaz. Spreca una grande occasione da gol nel primo tempo e poi non riesce a incidere.