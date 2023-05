Inter-Milan, tifosi nerazzurri da condannare: inqualificabile gesto contro Leao (VIDEO)

Ecco cosa è successo in piazza Duomo durante i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter. Ecco l’orribile gesto da parte dei sostenitori nerazzurri dopo la conquista della finale di Champions League

E’ stata una lunga notte per i tifosi del Milan, che non hanno potuto prender sonno dopo l’eliminazione dalla Champions League. Al contrario, per i sostenitori dell’Inter è iniziata la festa dopo il fischio finale.

Abbiamo visto piazza Duomo a Milano tingersi di nerazzurro, con canti per i propri idoli, ma in queste ore sta girando un video sui social, che riprende un gruppetto di tifosi dell’Inter intonare un coro davvero sgradevole.

Le immagini postate sul profilo Instagram di SpazioInter sono eloquenti: si vede una maglia rossonera, quella di Rafael Leão prendere fuoco. Il tutto accompagnato da un coro davvero inqualificabile: “Sta bruciando Leao“. Un brutto gesto da parte dei tifosi nerazzurri assolutamente da condannare, lontano anni luce dal clima assolutamente sereno e disteso di questi giorni nonostante l’importanza della partita.